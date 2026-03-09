Menú
El enfado del año: Luis Rioja se lía a puñetazos con el banquillo del Valencia

Choque que acabó con victoria del conjunto ché, agónica por 3-2, ante el Alavés.

Libertad Digital
El enfado del año: Luis Rioja se lía a puñetazos con el banquillo del Valencia | Movistar

Una de las imágenes del año sin duda. Luis Rioja se lío a puñetazos con el banquillo del Valencia en pleno partido. Choque que acabó con victoria del conjunto ché, agónica por 3-2, ante el Alavés.

El cambio tuvo lugar con 1-1 en el marcador y no le sentó nada bien a Luis Rioja que entendía que era muy pronto para quitarle en el minuto 70. Llegó al banquillo y soltó varios puñetazos en dirección al techo.

Estas son las imágenes:

Un partido que se decidió de manera agónica con un penalti transformado por Hugo Duro en el minuto 102.

Mestalla estalló de alegría con un tanto que les permite alejarse de la zona de descenso. Al menos por el momento.

