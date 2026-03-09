Una de las imágenes del año sin duda. Luis Rioja se lío a puñetazos con el banquillo del Valencia en pleno partido. Choque que acabó con victoria del conjunto ché, agónica por 3-2, ante el Alavés.

El cambio tuvo lugar con 1-1 en el marcador y no le sentó nada bien a Luis Rioja que entendía que era muy pronto para quitarle en el minuto 70. Llegó al banquillo y soltó varios puñetazos en dirección al techo.

Estas son las imágenes:

Un partido que se decidió de manera agónica con un penalti transformado por Hugo Duro en el minuto 102.

Penalti a favor del Valencia por acción de Jon Pacheco sobre Hugo Duro. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/4oS2ZzRzqr — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 8, 2026

Mestalla estalló de alegría con un tanto que les permite alejarse de la zona de descenso. Al menos por el momento.