¿Hubo recado de Flick a Lamine Yamal?

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, compareció ante los medios de comunicación tras la sufrida victoria de su equipo frente al Athletic Club en el siempre complicado feudo de San Mamés. El encuentro, correspondiente a la jornada 27 del campeonato nacional de Liga, se resolvió por la mínima gracias a un brillante destello individual, lo que permitió al conjunto azulgrana sumar tres puntos vitales y mantener su buena dinámica de resultados en la presente temporada.

El gran protagonista del choque fue, una vez más, Lamine Yamal. Sin embargo, el preparador alemán quiso rebajar la euforia y ofreció un análisis más crítico, aunque reconociendo el talento determinante de su futbolista. "Creo que hoy no ha hecho su mejor partido, pero se nota su importancia. Él decide partidos y, cuando tiene espacio, puede marcar", señaló el técnico sobre el decisivo golazo por la escuadra. Flick valoró que el extremo "ha entrenado mucho esta situación" y subrayó lo ventajoso que resulta tener a un jugador capaz de decantar la balanza con una sola intervención.

Más allá del brillo individual, el máximo responsable del banquillo barcelonista quiso poner en valor el esfuerzo colectivo y la cohesión del vestuario. Tras recordar el reciente triunfo por 3-0 frente al Atlético de Madrid, explicó que el equipo goza de una confianza creciente. "Siempre estoy orgulloso de mis jugadores porque creo que hay un ambiente especial en este equipo y aprecio mucho lo que veo ahí", confesó. Según el entrenador, la concentración y el buen comportamiento en los entrenamientos diarios son la base de este óptimo estado de forma.

Conquistar el estadio bilbaíno nunca es una tarea sencilla, un aspecto que el estratega no dudó en resaltar durante su alocución. "Ha quedado claro que no es fácil ganar aquí, en este estadio contra este fantástico equipo", aseveró el preparador teutón. Para el técnico, salir victoriosos ante el cuadro vasco y lograr dejar la portería a cero supone un mérito sobresaliente, justificando además las rotaciones realizadas desde el pitido inicial para gestionar adecuadamente la carga física de una plantilla muy exigida por el calendario.

En el apartado de nombres propios de la medular, Pedri acaparó buena parte de los elogios por su capacidad para clarificar la parcela ofensiva. "Hace que todos los jugadores mejoren, eso es realmente genial. Es un jugador clave y conecta muy bien con todos", afirmó con rotundidad el míster. Asimismo, observó una mejoría sustancial en la fluidez colectiva durante los segundos cuarenta y cinco minutos, un lapso en el que la asociación en el campo con Dani Olmo resultó mucho más constante y fructífera que en el tramo inicial del duelo.

Finalmente, Flick quiso hacer hincapié en la relevancia de la solidaridad defensiva como pilar innegociable de su ideario. Explicó que el sistema de presión adelantada demanda sincronización y que proteger el arco propio no es una responsabilidad exclusiva de los zagueros. "Todos hablan de la última línea, de los cuatro de atrás, pero no se trata de ellos, se trata de todo el equipo", sentenció. Esta implicación coral es, a su juicio, lo que dota al grupo de la seguridad necesaria para desplegar su fútbol en escenarios de máxima tensión.