"Los tres equipos españoles van a pasar de ronda en la Champions"

La tertulia de este lunes en Futbol es radio ha versado, casi en su totalidad, de los partidos de Champions que se disputarán este martes y miércoles correspondientes a los octavos de final. Dani Blanco ha moderado el debate con una mesa de lujo, Isidoro San José, Jaime Ugarte, Luis Herrero y José Luis Garci

Para el director Jose Luis Garci "los tres equipos españoles van a pasar de ronda. Son superiores a sus rivales" aunque recela de "su" Atlético "Es patológico lo de Simeone. A ver si se atreve a jugar a ganar". Luis Herrero estaba en parte de acuerdo pero con el matiz "De este Madrid nadie se puede fiar, es imprevisible". Jaime Ugarte e Isidoro San José también son optimistas pero Ugarte resaltaba "que los equipos Premier siempre son competitivos" e isidoro afirmaba que "siempre será optimista pero hay que mejorar cosas"

Madrid y Barcelona

Sobre la jornada de Liga Luis Herrero confirmo "que no me gustó nada el Madrid en Vigo, tuvo cosas que no acabo de entender, salvo Tchoaumeni, Pitarch y Mendy que estuvieron bien". La victoria del equipo blanco en Vigo le sigue situando a cuatro puntos porque el Barcelona no falló en Bilbao aunque Ugarte decía que "En Bilbao los puntos debieron ser para el Athletic, no mereció perder en ningún momento, pero la calidad manda" En ese sentido Garci apuntó al nombre de Lamine Yamal como gran estandarte de la victoria culé. "Es un fuera de serie y Pedri igual. Solventaron el partido entre los dos "

Las elecciones del Barça

Los últimos minutos de programa estuvieron dedicados al Barcelona y a las elecciones del domingo. Las declaraciones de Xavi criticando a Laporta pueden afectar al resultado "Hay más partido del que la gente dice" señalaba Dani Blanco, presentador este lunes del espacio. Luis Herrero ha afeado que Laporta contestara hoy al ex entrenador "No es inteligente, porque Xavi es una leyenda y además tiene razón" algo con lo que también está de acuerdo San José. Jaime Uagrte, sin embargo, lo ha calificado de "ataque en defensa propia. Está en su derecho".