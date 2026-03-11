La Policía investiga a Rodri por voyerismo y acoso a sus vecinos: "Nos espía con su dron"

Noticia surrealista la que ha saltado en Manchester con todo un internacional español Balón de Oro como protagonista. Los vecinos de Rodri han elevado sus quejas a la Policía, que ha confirmado al diario Daily Mail que está al tanto de sus quejas y reconoció que está realizando investigaciones sobre las denuncias por los vuelos de dron del futbolista español.

El diario The Sun adelantó que Rodri había sido denunciado por invadir la privacidad de sus vecinos con un dron. De hecho, el jugador del Manchester City fue grabado volando su dron desde el balcón de su ático en Salford, en el centro de Manchester.

"Mi esposa está ansiosa, nos espían"



La denuncia de los vecinos no deja lugar a dudas. Están muy incómodos al alegar que el dron del futbolista sobrevoló sus ventanas y compartieron sus temores por posibles violaciones a la privacidad.

"Vivo con mi pareja en un piso alto y lo último que uno espera ver cuando ve la televisión es un dron a un metro de la ventana", se quejó uno de los vecinos a Richard Moriarty.

El vecino explicó que "mi esposa está muy nerviosa. Una de las ventajas de vivir tan alto es que nadie te ve, pero ahora nos acosan Rodri y su dron".

Otro residente, que vive con su novia en el piso 34, afirmó que una noche estaban viendo la televisión cuando vieron una luz verde intermitente fuera de su ventana que luego se desplazó al patio de Rodri en el último piso.

Historias varias que ponen a Rodri en la picota. Y es que el grupo de WhatsApp de la comunidad de vecinos echa humo. Incluso varios consideran que Rodri infringe las leyes de voyerismo y el acoso, saltándose la reglamentación del vuelo de drones.

Muchos son los que incluso han llegado a captar la instantánea de Rodri desde su balcón, con el mando del dron en la mano mirando para arriba.

La normativa en Gran Bretaña



La Autoridad de Aviación Civil (CAA) sostiene que los pilotos de drones deben respetar la privacidad y no causar molestias. Los pilotos también deben realizar un examen teórico y registrarse en la CAA antes de volar la mayoría de los drones.

Rodri y su dron, un asunto espinoso que ya está en manos de la Policía y que está generando un enorme revuelo en la comunidad de vecinos.