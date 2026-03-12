Guerra por la Finalissima: España aprieta por el Bernabéu y Argentina exige el Monumental

Cuando sólo faltan 15 días para la disputa del partido, la llamada Finalissima entre las selecciones de fútbol de España y Argentina se ha convertido en un auténtico rompecabezas organizativo. El duelo entre el campeón de Europa y el campeón de América —uno de los grandes reclamos del calendario internacional— sigue sin sede confirmada y ha abierto un inesperado pulso político y deportivo entre federaciones.

El escenario que ha aparecido con más fuerza en las últimas horas es el Santiago Bernabéu, pero la opción está lejos de contar con consenso. Desde Argentina ya han levantado la voz contra lo que consideran una ventaja deportiva para el equipo que dirige Luis de la Fuente. Y mientras tanto, en los despachos de la UEFA, la Conmebol y las dos federaciones implicadas —la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)—, se multiplican las llamadas y las reuniones contrarreloj para salvar un evento que debe disputarse el próximo 27 de marzo.

Del lujo de Qatar al caos organizativo

La Finalissima había sido concebida inicialmente para disputarse en Doha (Qatar), dentro de un paquete de partidos internacionales financiado por el país del Golfo Pérsico. Sin embargo, el agravamiento de la tensión geopolítica en Oriente Medio y la suspensión de eventos deportivos en la región han obligado a replantear completamente la organización del encuentro.

Ese cambio de escenario dejó el partido en el aire. Y en ese contexto emergió la candidatura del Bernabéu, impulsada desde la UEFA y bien vista por la RFEF. El estadio madridista, recientemente remodelado y con capacidad para más de 83.000 espectadores, aparece como una solución logística rápida y con garantías. No sería, además, la primera vez que el coliseo blanco acoge una gran final internacional improvisada: ya ocurrió en el año 2018 con la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, trasladada a Madrid tras los incidentes en Buenos Aires.

Argentina se planta: "Queremos en el Monumental"

Pero el entusiasmo europeo no es compartido al otro lado del Atlántico. El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, dejó clara su postura con una frase que ha incendiado el debate: quiere que el partido se juegue en el Estadio Monumental de Buenos Aires. La federación argentina considera que disputar la Finalissima en Madrid rompería el principio de neutralidad que había motivado la elección inicial de Qatar. Desde su punto de vista, España jugaría prácticamente "en casa", algo que no aceptan de buen grado.

Las declaraciones de Tapia han tensado aún más la negociación. En privado, según diversas informaciones, el organismo sudamericano incluso contempla alternativas en América o en sedes neutrales europeas, aunque ninguna ha tomado forma real a estas alturas.

La UEFA empuja… y el reloj aprieta

Mientras tanto, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, estaría empujando la opción del Bernabéu como salida más viable para evitar la cancelación del evento. La presión del calendario es enorme. El parón internacional de marzo está a la vuelta de la esquina y las selecciones necesitan cerrar sus planes deportivos y logísticos. Además, el partido forma parte de los compromisos comerciales acordados entre UEFA, Conmebol y los organizadores originales en Qatar.

El problema es que, a estas alturas, ni siquiera está completamente garantizado que el encuentro llegue a disputarse. Algunas voces en Argentina no ven con malos ojos cancelar el partido para evitar riesgos deportivos en plena preparación para el Mundial que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Un pulso que va más allá del fútbol

Lo que debía ser un escaparate global del fútbol —un duelo entre el campeón de la Eurocopa y el de la Copa América— se ha convertido en un pulso institucional entre confederaciones y federaciones.

España defiende la solución más rápida y viable: Madrid. Argentina reclama neutralidad o incluso trasladar el espectáculo a Buenos Aires. Y en medio queda un partido que, paradójicamente, se diseñó para reforzar la colaboración entre Europa y Sudamérica.

A quince días del choque, la Finalissima sigue sin sede. Y en el fútbol moderno, donde todo parece planificado al milímetro, esa incertidumbre resulta tan sorprendente como incómoda.