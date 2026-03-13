El mayor enfado de Simeone en años: palos a la prensa durante dos minutos

Es, sin duda, el mayor enfado de Diego Simeone en años, con palos a la prensa durante dos minutos en la rueda de prensa previa al choque que mañana jugarán el Atlético de Madrid y el Getafe CF en el Metropolitano a las 16:15 horas. El Cholo ha repasado los titulares de los medios los días que el Atlético ha ganado partidos y el repaso ha sido antológico, incluyendo los rumores sobre las salidas de Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Este fue el momento:

Lección magistral de Simeone, magistral. Es absolutamente imposible resumirlo mejor. pic.twitter.com/r0DVCeioSZ — Objetivo.atletico (@Objetivoatleti) March 13, 2026

"Entiendo todas sus preguntas. Le ganamos al Club Brujas y el mejor del campo para ustedes fue Jan Oblak. Quedó la sensación de que Oblak había parado una gran pelota. Ganamos al FC Barcelona y la portada es que Antoine Griezmann se puede ir. Griezmann sigue con nosotros y va a jugar la final. Ganamos el otro día y la pregunta es si Julián Álvarez se puede ir o se puede quedar. Julián hizo unas declaraciones correctas. Nos está dando un montón. Yo le digo a nuestra gente que estamos bien… Les dije que íbamos a competir y estamos compitiendo", comentó Simeone visiblemente enfadado.

También hubo tiempo para hablar de Álex Baena, que no participó en los últimos partidos. Simeone le pide más para jugar: "Es un jugador extraordinario. Lo hemos hablado en varias oportunidades. Necesitamos que su ritmo de juego se eleve y cuando eso pasa es un jugador excepcional. Puede jugar en muchos lugares. Pasa por él y seguirá dándonos cosas muy buenas".

Por otro lado, el Cholo también aumentó el tono cuando le preguntaron por los minutos más o menos importantes de Alexander Sørloth: "No sé cuáles son los partidos importantes, para mí lo son todos".