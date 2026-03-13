Menú
El mayor enfado de Simeone en años: palos a la prensa durante dos minutos

También hubo tiempo para hablar de Baena, que no participó en los últimos partidos.
Es, sin duda, el mayor enfado de Diego Simeone en años, con palos a la prensa durante dos minutos en la rueda de prensa previa al choque que mañana jugarán el Atlético de Madrid y el Getafe CF en el Metropolitano a las 16:15 horas. El Cholo ha repasado los titulares de los medios los días que el Atlético ha ganado partidos y el repaso ha sido antológico, incluyendo los rumores sobre las salidas de Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

"Entiendo todas sus preguntas. Le ganamos al Club Brujas y el mejor del campo para ustedes fue Jan Oblak. Quedó la sensación de que Oblak había parado una gran pelota. Ganamos al FC Barcelona y la portada es que Antoine Griezmann se puede ir. Griezmann sigue con nosotros y va a jugar la final. Ganamos el otro día y la pregunta es si Julián Álvarez se puede ir o se puede quedar. Julián hizo unas declaraciones correctas. Nos está dando un montón. Yo le digo a nuestra gente que estamos bien… Les dije que íbamos a competir y estamos compitiendo", comentó Simeone visiblemente enfadado.

También hubo tiempo para hablar de Álex Baena, que no participó en los últimos partidos. Simeone le pide más para jugar: "Es un jugador extraordinario. Lo hemos hablado en varias oportunidades. Necesitamos que su ritmo de juego se eleve y cuando eso pasa es un jugador excepcional. Puede jugar en muchos lugares. Pasa por él y seguirá dándonos cosas muy buenas".

Por otro lado, el Cholo también aumentó el tono cuando le preguntaron por los minutos más o menos importantes de Alexander Sørloth: "No sé cuáles son los partidos importantes, para mí lo son todos".

