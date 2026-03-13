El debate electoral a la presidencia del Barcelona, el último antes de las elecciones del domingo, captó la atención de la tertulia de este jueves en El Primer Palo, moderada por Juanma Rodriguez con las intervenciones de Paco Rabadán, Paul Tenorio y Dani Blanco

Los tres contertulios coincidieron en una cosa "Laporta juega en casa porque es TV3 y Font se siente fuera". Desde Barcelona Marçal Lorente confirmó que "se ha visto en esta hora mejor a Laporta pero Victor Font ha remontado al final". Paco Rabadán dijo que "Laporta lo tiene ganado, no hay rival" y Paul Tenorio apuntó a que "Font perdió el debate con la declaración de que Haaland no podía ser jugador del Barça ni a medio ni a largo plazo. Eso te mata como candidato".

El partido entre el Manchester City y el Real Madrid también acaparó parte del coloquio. El periodista inglés Paul Giblin habló de que "a Guardiola le están criticando mucho en Inglaterra. Arbeloa fue mejor que él y le están afeando que no pusiera más medio campo". Paul Tenorio tenía un matiz que hacer "Sí puso gente en el medio pero el Madrid le neutralizó bien"

Del partido queda Tiago Pitarch, las declaraciones de Thierry Henry alabando al canterano y Juanma Rodríguez que volvió a decir "que en 25 años no había visto nada igual llegado desde abajo". Paco Rabadán apuntó que "desde Raúl no había una aparición tan estelar"