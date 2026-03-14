Roja histórica en España: expulsado Abqar por pellizcarle los genitales a Sorloth

Victoria por la mínima del Atlético ante el Getafe (1-0) en un partido duro y con una expulsión histórica. Uno de los momentos polémicos del partido fue la expulsión del defensa visitante Abdel Abqar tras una agresión sobre Alexander Sorloth.

Este fue el momento:

📺🟥 Roja directa a Abqar tras lanzar un pellizco a Sorloth a la altura de la entrepierna. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/yiWs0eDZr5 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 14, 2026

El Cholo dio su versión de los hechos, revelando cierta confusión inicial: "Primero el cuarto árbitro nos comentó que era al revés la situación y después... bueno, obviamente yo no vi las imágenes todavía. Y había sido como sucedió en el partido y el árbitro tomó esa decisión". Ante el riesgo de quedarse con diez hombres, Simeone optó por sustituir a Sorloth, ya que "tenía amarilla" y cualquier falta podía ser interpretada como motivo de doble amonestación.

Bordalás, técnico del Getafe, también valoró la situación: "He revisado las acciones y me lo comentaba el chico. Han estado forcejeando. Son acciones que se han visto toda la vida en el fútbol y no veo que le coja de los huevos, vulgarmente. Nunca vi expulsar a un jugador por eso. Él me lo ha aclarado así, porque no está mirando. Él no puede saber de dónde le agarra, él piensa que le agarra de la camiseta y agarra del pantalón. Nunca vi expulsar a un jugador por eso".

Y el propio Abqar dio su versión negando que fuese ahí de forma intencionada: "Quiero dejar claro que no fue mi intención tocar en esa zona al jugador. En el fútbol nos tocamos, chocamos, pero no he pensado tocarle esa zona. En el vídeo se ve claro que no estaba mirando para tocarle ahí. Juro que no pensé en tocarle, quería chocarle como pasa en el fútbol. Lo que ha visto el árbitro es que quería tocarle ahí, pero no fue mi intención. Juro por mi familia que no quería tocarle ahí".