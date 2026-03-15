Exhibición de Raphinha ante el Sevilla para afianzar el liderato del Barcelona (5-2)

El brasileño fue el más destacado de su equipo en una victoria sencilla del equipo culé.

El brasileño fue el más destacado de su equipo en una victoria sencilla del equipo culé.
Exhibición de Raphinha ante el Sevilla para afianzar el liderato del Barcelona | EFE

Gerard Martín, Cancelo (Araujo, min.66); Bernal (Casadó, min.67), Pedri (Fermín López, min.46); Roony (Lamine Yamal, min.67), Dani Olmo, Raphinha (Gavi, min.82); y Lewandowski.

2 - Sevilla: Vlachodimos; Carmona (Ejuke, min.46), Nianzou (Castrín, min.70), Gudelj, Suazo (Vargas, min.46); Agoumé (Manu Bueno, min.78), Sow; Juanlu, Alexis, Oso; y Akor (Maupay, min.46).

Goles: 1-0: Raphinha (pen.), min.9. 2-0: Raphinha (pen.), min.21. 3-0: Dani Olmo, min.38. 3-1: Oso, min.48+. 4-1: Raphinha, min.51. 5-1: Cancelo, min.60. 5-2: Sow, min.92.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité valenciano). Amonestó con tarjeta amarilla al visitante Suazo (min.37).

Incidencias: partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou de Barcelona ante 56.483 espectadores. Antes del pitido inicial, se guardó un minuto de silencio en memoria del expresidente del Barcelona Enric Reyna.

