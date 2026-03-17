"El Madrid tiene que salir hoy como si la eliminatoria fuera 0-0"

El Real Madrid afronta esta noche el partido de vuelta de octavos de final de la Champions ante el Manchester City en el Etihad Stadium. Los blancos parten con la ventaja de tres goles, gracias al hat-trick de Fede Valverde en el partido de ida disputado en el Santiago Bernabéu (3-0), pero no se confían a pesar de la holgada ventaja y saben que pueden sufrir en tierras inglesas.

La previa de este City-Real Madrid ha sido objeto de análisis hoy en Fútbol esRadio, el programa deportivo que Sergio Valentín dirige y presenta en esRadio, pero en esta ocasión con Dani Blanco como moderador y con Isidoro San José, Guillermo Domínguez y Luis Colom como tertulianos. "El Madrid sufre casi siempre; si no, acordaos de la Champions de hace cuatro años, lo que sufrimos en las eliminatorias contra el PSG, Chelsea y City e incluso en la final contra el Liverpool. Pero eso es lo bonito del fútbol. Además, así, sufriendo, luego se saborea más la Champions", dijo San José, que militó en el primer equipo madridista durante diez temporadas (1976-86) y sabe bien lo que es disputar la Copa de Europa.

También se analizó la vuelta de Kylian Mbappé a la convocatoria tras varios partidos ausente, aunque en principio no será titular. En cambio, San José coincidió con Domínguez, Blanco y Colom en que el francés "debería jugar, independientemente de cómo vaya el resultado" para que el delantero vuelva a tener ritmo competitivo y vaya cogiendo minutos, habida cuenta de que el próximo domingo hay un derbi contra el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu que puede ser clave en la lucha por LaLiga.

Así, los tres tertulianos se animaron a hacer el once que Álvaro Arbeloa alineará esta noche en el Etihad y que en principio, según contó Domínguez, puede ser el formado por: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Valverde, Güler; Brahim y Vinícius Júnior. "Lo que es seguro es que el City, al tener que marcar al menos tres goles, se va a tener que abrir y eso le puede beneficiar al Madrid a la contra", coincidieron en apuntar Guillermo —jefe de deportes del Grupo Libertad Digital— y Luis.

Además de analizar brevemente las otras dos eliminatorias de Champions en las que hay implicados equipos españoles (FC Barcelona-Newcastle y Tottenham-Atlético de Madrid), en el programa de hoy de Fútbol esRadio también se habló del polémico empate del Rayo Vallecano frente al Levante en Vallecas (1-1), en el duelo que anoche cerró la jornada de LaLiga, al venir precedido de una posible mano del senegalés a la hora de controlar la pelota. A diferencia de los otros dos tertulianos y del conductor del programa, Luis Colom no ve mano de Ciss y cree que, por tanto, el gol es legal.