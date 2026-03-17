Tebas: "Las competiciones europeas son el mayor competidor que tiene LaLiga"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha pedido este martes una rebaja de los tipos fiscales para el fútbol profesional, el sector neto en exportación "más importante", según él, en España, con unos ingresos de 1.200 millones de euros, y advirtió del peligro de la "canibalización" provocada por las nuevas competiciones organizadas por la UEFA y FIFA.

Así se expresó Javier Tebas en la presentación del informe 'El valor e impacto económico del deporte en España' por la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) en Madrid, que revela que el sector del deporte aportó casi 44.840 millones y más de 635.000 empleos en España en 2023.

"El fútbol profesional es el sector neto en exportación más importante de este país. Todo lo que producimos todos los fines de semana y exportamos fuera de España está generando aproximadamente unos ingresos de unos 1.200 millones. El fútbol español necesita tipos fiscales mejores, debería tener un tratamiento especial por todo lo que genera", manifestó.

En este sentido, el presidente de LaLiga lamentó la "diferente sensibilidad" que existe en el tipo impositivo en función de las Comunidades Autónomas, caso de Madrid, con el 45-47 por ciento, o Valencia, de las más caras, con entre el 52-54 por ciento. "Hay casi nueve puntos de diferencia, y eso influye en el nivel de competitividad", subrayó.

Por otro lado, Tebas recordó que los estadios que acogerán las sedes del Mundial de fútbol de 2030, que España coorganizará junto a Portugal y Marruecos, son propiedad de los clubes. "No hay dinero público. Recuerdo que hace tres años, cuando España se presentaba candidata al Mundial, me vino el ministro Iceta y me preguntó: 'Oye, ¿cuánto dinero se necesita? '¿Para los campos de fútbol?, le respondí Cero. No tienes que pagar nada' 'No, pero es que me han dicho que mil millones'. 'Digo, no, no, cero'", desveló.

Asimismo, defendió el "mayor valor" de LaLiga frente a otros acontecimientos como el Mutua Madrid Open o La Vuelta por el efecto de arrastre que genera en la economía, y que los salarios de LaLiga EA Sports sean más altos -190.000 frente a 23.500 euros brutos anuales- que en su homóloga Liga F Moeve.

"Hay que tener cuidado cuando hablamos del término de igualdad de salarios porque va directamente relacionado con lo que genera cada industria. Es imposible que esa igualdad la podamos tener a efecto de salarios. Esto es como los modelos masculinos que ganan mucho menos que las femeninas, ¿no? Nosotros estamos trabajando para que crezca más su valor. Tiene que haber todavía apoyo público, pero no podemos hacer industrias que dependan de la subvención pública", comentó.

La importancia de los datos

Igualmente, el presidente de la patronal puso en valor el trabajo que se está llevando a cabo en LaLiga, una multinacional con cerca de 1.000 trabajadores en todo el mundo, en Inteligencia Artificial (IA) no generativa.

"Estamos invirtiendo mucho en tecnología y obligando también a los clubes. El logo, el patrocino tradicional de la camiseta o sólo de la publicidad virtual o de la U que vemos, ya no es suficiente para una marca. Se necesitan los datos e interactuar con ellos para poder vender más productos", manifestó en relación a los recientes acuerdos con Telepizza y Burger King.

Acerca de los retos a medio plazo, Tebas insistió en que UEFA y FIFA están organizando torneos como el Mundial de Clubes, la Finalissima y, entre otros, la Liga de Naciones que están "canibalizando" su producto. "Hay que pensar que las competiciones europeas, que nos gustan mucho y a mí me gustan mucho, son el mayor competidor audiovisual que tiene LaLiga en España. Y ahora con la reforma de la 'Champions' nos han cogido más semanas, y es un tema muy peligroso", denunció.

Así recordó que en Europa hay 60.000 jugadores profesionales de fútbol, con sueldos de 2.000 y de 2 millones de euros mensuales. "¿Y qué está pasando? Que estamos construyendo una industria en base a 300 jugadores y 20 clubes de fútbol, que, en vez de tener 7 ferraris van a tener 9", indicó.