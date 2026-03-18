¿Ironía de Guardiola con burla velada a Arbeloa?

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, no estaba de buen humor ante los medios de comunicación aunque intentara disimularlo tras la contundente derrota sufrida frente al Real Madrid en la Liga de Campeones. Pese al abultado resultado en contra, el técnico catalán quiso destacar el buen hacer de su homólogo en el banquillo madridista, Álvaro Arbeloa, a quien dedicó encendidos elogios por su sobresaliente planteamiento táctico.

En su intervención, el preparador del conjunto inglés confesó que le había gustado mucho lo que había visto del equipo dirigido por el exjugador madridista. "Su salida de hoy ha sido muy buena, abriéndose los interiores hacia afuera, teniendo tres o cuatro jugadores por fuera, era muy difícil saltarles", explicó. Además, destacó su capacidad de asociación y sus rápidas transiciones, asegurando que le ha causado "una gran impresión" y augurando con rotundidad que "tendrá una larga carrera" en la élite europea.

A pesar de sumar una nueva decepción europea frente al actual rey de la competición continental, Guardiola quiso restar dramatismo a este cruce y sorprendió al afirmar que enfrentarse al equipo blanco no ha sido el mayor reto de su trayectoria. Según sus propias palabras, el mayor desafío de su carrera profesional ha sido medirse al Liverpool del técnico alemán Jürgen Klopp durante sus años en la competición inglesa. "Estabas en España y uno no se da cuenta lo que era esa competencia con el Liverpool estos años", advirtió.

No obstante, el técnico no escondió que los continuos enfrentamientos contra la institución madridista han supuesto un aprendizaje muy positivo para su plantilla. Recordó que hace poco más de una década su club apenas tenía presencia en las rondas finales en Europa y valoró positivamente el poder competir frente al gigante de la capital de España. "Ellos han ganado, nosotros hemos ganado, en números somos parecidos, nos han eliminado en más eliminatorias, pero cómo hemos jugado ellos también lo saben", sentenció.

Sobre el desarrollo específico de este último encuentro, Guardiola lamentó profundamente no haber podido disputar el choque en igualdad de condiciones. A su juicio, la expulsión de Bernardo Silva, producida tras una acción que consideró "muy rápida y muy instintiva" para evitar el tanto de Vinícius, decantó la eliminatoria de forma definitiva. "Jugar diez contra once es casi imposible", argumentó el catalán, recordando que este contratiempo impidió ver un partido equilibrado y precipitó el doloroso cinco a uno final.

Mirando hacia adelante, el entrenador visitante quiso enviar un firme mensaje de optimismo, asegurando que el porvenir de la plantilla será brillante. Insistió en que la próxima temporada volverán con la intención de aprender de los errores y coronarse campeones. Finalmente, destacó la importancia de ir rodando a las nuevas incorporaciones. Mencionó específicamente a jugadores que debutaban o daban sus primeros pasos en un escenario tan exigente, como Khusanov, Rayan Cherki y Semenyo. "Esta temporada necesita tiempo, hay muchos jugadores nuevos, pero vi muchas cosas buenas", concluyó Guardiola.