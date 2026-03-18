Pellizcarle los testículos a un jugador en España cuesta... dos partidos. Esa es la sanción para Abdel Abqar, jugador del Getafe que fue expulsado en el duelo ante el Atlético del pasado sábado. Fue en la victoria por la mínima del Atlético ante el Getafe (1-0) en un partido que se decidió con un gol de Nahuel Molina.

Este fue el momento de la roja:

📺🟥 Roja directa a Abqar tras lanzar un pellizco a Sorloth a la altura de la entrepierna. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/yiWs0eDZr5 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 14, 2026

El Comité le mete dos partidos y habrá que ver si el Getafe recurre. Bordalás ya dio su opinión del asunto: "He revisado las acciones y me lo comentaba el chico. Han estado forcejeando. Son acciones que se han visto toda la vida en el fútbol y no veo que le coja de los huevos, vulgarmente. Nunca vi expulsar a un jugador por eso. Él me lo ha aclarado así, porque no está mirando. Él no puede saber de dónde le agarra, él piensa que le agarra de la camiseta y agarra del pantalón. Nunca vi expulsar a un jugador por eso".

‼️ "Abqar en ningún momento mira a Sorloth". 👀 "Nunca había visto una expulsión de este tipo". 🎙️ Bordalás, en rueda de prensa, sobre la roja de Abqar y las polémicas del encuentro. pic.twitter.com/nolRlEsZwN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 14, 2026

También dio su versión el propio Abqar: "Quiero dejar claro que no fue mi intención tocar en esa zona al jugador. En el fútbol nos tocamos, chocamos, pero no he pensado tocarle esa zona. En el vídeo se ve claro que no estaba mirando para tocarle ahí. Juro que no pensé en tocarle, quería chocarle como pasa en el fútbol. Lo que ha visto el árbitro es que quería tocarle ahí, pero no fue mi intención. Juro por mi familia que no quería tocarle ahí".