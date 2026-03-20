Ridículo de la Conmebol: España pasa de la Finalíssima y autoproclaman campeona a Argentina

Hay una supuesta guerra entre Argentina y España por la Finalíssima. Una guerra que existe allí, pero no existe aquí. En Argentina se están tomando este título inventado por la FIFA como uno de los trofeos más importantes de la historia mientras que aquí la mayoría de personas no querían que se jugase o directamente no sabían ni que existía.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, declaró a Argentina campeona de la Finalíssima porque a él le dio la gana, sin motivos legales que le avalen y por supuesto sin la aprobación de la FIFA.

⚠️ 𝐀𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈𝐎́𝐍 | Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL, declara a Argentina campeona de la Finalissima. 😳 "Argentina es bicampeona de la Finalissima. España NO se presentó a jugar". Vía @radiolared pic.twitter.com/ivdkiHom6i — Offsider (@Offsider_ES) March 20, 2026

"Argentina es bicampeona de la Finalíssima. España NO se presentó a jugar", dijo el dirigente. Lo curioso es que Domínguez es paraguayo, ni siquiera es argentino, pero sacó pecho por el fútbol sudamericano por un torneo que en Europa nadie quiere jugar porque arriesga la salud de los jugadores de los clubes.

En España todo esto está pasando desapercibido. A nadie le interesaba la Finalíssima. De hecho un equipo como el Atlético de Madrid, plagado de argentinos, tocaba madera para que no se jugase y así poder conservar la salud de jugadores importantes de cara a la Copa del Rey y la Champions League.