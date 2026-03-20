Se siguen riendo de Marruecos: Pathé Ciss se burla usando su medalla de la Copa África

No ha pasado ni una semana desde la decisión de que la Copa África 2026 pasase de ser ganada por Senegal en el campo a serlo por Marruecos fuera del césped. Los despachos de la Copa África le han dado meses después el título a los marroquíes y eso ha generado todo tipo de reacciones.

Hace pocos días, Pathé Ciss, jugador senegalés del Rayo Vallecano, se burló de la decisión con una foto posando con el trofeo.

Este fue el post de Pathé:

Vous pouvez ajouter encore 3 buts en faveur des lloron😂✌🏿

🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳CHAMPIONS D’AFRIQUE 2 0 2 5🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳 pic.twitter.com/ekIftZWsI1 — Pathé Ciss 🇸🇳 (@pathe_22) March 17, 2026

"Podéis darle tres goles más a los llorones", dijo el jugador senegalés del Rayo Vallecano en su publicación. Días después y tras el partido del Rayo en la Conference League, Pathé ha vuelto a hacerlo. Concretamente en la zona mixta.

🏅😅 "¿Mi MEDALLA? La traje para dársela a Ilias Akomach (marroquí)". 🤣 El vacile de Pathe Ciss, senegalés, con @MarcosdVicente. pic.twitter.com/vgrjynLCwE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 19, 2026

"Estoy más contento que cabreado. ¿Cómo voy a estar cabreado si tengo mi medalla aquí conmigo? Nadie me la va a quitar. Se la iba a traer para dársela a Ilias Akhomach, pero él no quería", comentó entre risas.

La tensión es altísima. De hecho L'Équipe incluso publicó declaraciones de miembros de la Confederación Africana de Fútbol: "Estamos indignados. Hay una reunión del Comité Ejecutivo de la CAF (Confederación Africana de Fútbol) el 29 de marzo, va a ser la Tercera Guerra Mundial".