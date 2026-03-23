Investigan a tres ultras de los 'Riazor Blues' por una agresión en el Deportivo-Atlético de Madrid

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación que involucra a tres individuos presuntamente vinculados a los Riazor Blues, el grupo ultra que sigue al RC Deportivo. Las pesquisas se centran en un delito leve de lesiones y otro de amenazas que tuvieron lugar el pasado 13 de enero en la ciudad de A Coruña, en las horas previas a un importante encuentro futbolístico.

Según los detalles facilitados por la Jefatura Superior de Policía, los hechos se desencadenaron alrededor de las 15:30 horas en las inmediaciones de la Avenida de Peruleiro. En ese momento, un ciudadano acudió a las autoridades para interponer una denuncia formal, asegurando haber sido víctima de diversas agresiones físicas y coacciones verbales por parte de este grupo de tres personas que transitaba por la zona.

Esa misma jornada, a partir de las 21:00 horas, el estadio de Riazor albergaba la eliminatoria de la Copa del Rey que enfrentaba al conjunto local frente al Atlético de Madrid. Debido a la entidad del rival y a los antecedentes históricos, el choque había sido declarado como un partido de alto riesgo por parte de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

A pesar de esta calificación de riesgo y de la presencia en la ciudad de seguidores visitantes, las primeras diligencias llevadas a cabo por los agentes han descartado categóricamente que este enfrentamiento violento se produjese como consecuencia de un choque entre hinchadas opuestas. Es decir, no hubo un conflicto callejero entre grupos radicales de ambos clubes deportivos, sino que se trató de un suceso aislado contra un ciudadano en particular.

En el marco de la correspondiente investigación judicial y policial, las fuerzas de seguridad lograron identificar de forma positiva a los tres presuntos autores del incidente. Tal y como ha precisado la nota oficial de las autoridades, todos ellos "estarían vinculados al grupo ultra Riazor Blues", una organización de extrema izquierda que cuenta con un largo historial de incidentes y altercados en el entorno del fútbol español.

La propia institución policial ha querido destacar que este tipo de operaciones preventivas y reactivas forman parte de su trabajo diario. El objetivo fundamental es "prevenir, investigar y monitorizar estos fenómenos violentos" que, en ocasiones, tratan de parapetarse tras los escudos de los equipos de fútbol para cometer delitos y alterar el orden público en las ciudades anfitrionas.

Todo el operativo se encuadra dentro del denominado Plan de Reducción de Violencia en Eventos Deportivos. Esta estrategia estatal trabaja en estrecha sintonía con la estricta aplicación de la Ley 19/2007 contra la Violencia, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, una normativa indispensable para garantizar que el Estado de Derecho impere también en los recintos deportivos y sus alrededores, expulsando definitivamente a los violentos de cualquier manifestación pública.