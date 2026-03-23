El Huesca estalla: el VAR presionó excesivamente a la colegiada para pitar un penalti que ella no veía

La SD Huesca ha emitido este lunes un comunicado oficial en el que demanda respeto, rigor y la aplicación de un criterio arbitral coherente a la hora de utilizar el videoarbitraje. El equipo oscense considera que la actual forma de emplear esta herramienta tecnológica altera por completo el desarrollo de la competición y ha mostrado su profundo malestar tras los hechos acontecidos el pasado viernes durante la jornada 31 de LaLiga Hypermotion, en la que cayeron derrotados por 1-3 frente a la UD Almería.

El origen de la polémica se centra en la jugada que supuso el 1-2 en el marcador. Tras conocerse los audios correspondientes a la revisión de la acción, el conjunto altoaragonés ha recalcado su enfado por el penalti señalado finalmente por la colegiada Marta Huerta de la Aza. La infracción, pitada a Iñigo Piña sobre Miguel de la Fuente, se decretó tras la llamada del VAR, algo que la entidad considera injustificado al entender que no existía ninguna incorrección manifiesta.

Esta es la jugada:

Según recuerda el propio protocolo, la decisión inicial tomada sobre el césped no debería haberse modificado si no se aprecia un error claro y manifiesto. En este sentido, la institución subraya la contradicción que supone la dilatada revisión de la jugada. "Resulta paradójico que una acción calificada bajo estos términos requiriera más de seis minutos de deliberación y múltiples repeticiones para ser juzgada", advierte el club, añadiendo que "la demora extrema es, en sí misma, la prueba de que no existía una evidencia incuestionable" para corregir la decisión original.

Además de la duración, el equipo aragonés denuncia una grave vulneración de la autonomía arbitral. Según la queja formal, "las imágenes y audios publicados revelan una insistencia y una valoración subjetiva continua" por parte de los asistentes encargados de la sala VOR. Para el club, esta actitud terminó condicionando la resolución final de la árbitra, en lugar de limitarse a ofrecerle ángulos objetivos para que ella misma evaluara la acción con total independencia.

La directiva lamenta que el uso de la tecnología se aleje de su propósito original y alerta de que estas decisiones cuestionables desvirtúan el equilibrio y la justicia de la categoría de plata del fútbol español. "Decisiones tan determinantes para el devenir de un encuentro no pueden quedar sujetas a interpretaciones forzadas que se alejan del espíritu del reglamento", reza el duro escrito institucional de queja.

Finalmente, la entidad ha recordado el esfuerzo que supone competir en la élite profesional, especialmente en la delicada situación deportiva que atraviesan, al encontrarse actualmente en puestos de descenso a la Primera RFEF. "Encontrarnos con este tipo de errores arbitrales añade una dificultad externa que pone en riesgo el esfuerzo de nuestros profesionales y el sentimiento de nuestra afición", concluye el comunicado, en una firme defensa de su papel como motor de ilusión y activo estratégico de toda la provincia aragonesa.