"El Atlético tiene todas para pasar la eliminatoria"

La previa del partido de vuelta de la liga de campeones entre Atlético de Madrid y Barcelona centró la tertulia de este lunes en El primer palo con Juanma Rodriguez, Sergio Fernández, Israel Iñiguez y Dani Blanco. Un equipo español estará en semifinales y el Atlético tiene ventaja del partido de ida

Isra Iñiguez apunto a que "·espera un partido cerrado en el que el Atlético espere" y Sergio Fernández matizó "si Le Normand y Lenglet son los centrales, Flick podria apostar por Lewandowski en vez de Ferrán". Desde Barcelona Marçal Lorente dijo que "me llega que el plan de partido va a provocar algún gol del Atlético y que el Barcelona tenga que hacer más de dos para remontar"

Dani Blanco se atrevió a adelantar algo de la alineación atlética en la que se encontraban Molina en la derecha y Lookman de extremo izquierdo. Julián y Griezmann jugarán arriba". Casi toos los contertulios apostaron por eliminación barcelonista y que el Atlético sería semifinalista

El partido entre el Bayern y el Madrid del miércoles también acaparó protagonismo. Juanma Rodríguez creé en la remontada y "que Mendy y Carvajal podrían ser titulares". Isra Iñiguez no lo ve claro y apostó por un 3-1 para el Bayern y Sergio Fernández se atreve a barruntar una clasificación blanca.