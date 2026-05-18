Leo Messi estalla contra su propia afición

Lo que debía ser una noche de felicidad para Leo Messi, terminó siendo una noche de reproches hacia su propia afición. Todo sucedió en el partido entre Inter Miami y Portland Timbers donde el argentino dio una exhibición de fútbol dando una asistencia y marcando un gol finalizando el encuentro con 2-0 en el marcador y convirtiéndose en la primera victoria de la franquicia de Florida como locales.

Sin embargo, en los últimos minutos de juego se comenzó a corear desde las gradas del Nu Stadium un cántico en contra de sus propios jugadores: "Jugadores, la concha de sus madres, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie". Algo que sorprendió y enfadó por partes iguales al astro argentino que no tardó en reaccionar y tras observar detenidamente terminó realizando un gesto con su mano derecha que ya se ha hecho viral.

📲🤷🏻‍♂️ "El himno ya se convirtió en BAIT. Todo arruinan" Messi los mira fijo. Los desafía. Y finalmente les hace el gesto. Nunca entendió por qué los hinchas del Inter Miami cantaban "JUGADORES" ganando 2-0 pic.twitter.com/0BXklPMZdq https://t.co/yYCrQyfUHa — PaseClave (@paseclave__) May 18, 2026

Aunque los reproches no tenían sentido en el escenario actual, hay que ponerlo en contexto. El actual club de Messi y Rodrigo de Paul, entre otros, fue goleado en la última jornada por 4-3 en el partido que los enfrentaba al Orlando City.

Este fue el penúltimo partido antes de sumarse a la concentración de Argentina de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Messi alcanzó las 105 contribuciones de gol en su carrera en la MLS.