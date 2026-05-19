"Se presentará seguro a las elecciones"

En una nueva edición de El Primer Palo, el programa nocturno de esRadio, Juanma Rodríguez ha centrado su editorial en la figura de José Mourinho y la imperiosa necesidad de su regreso al Real Madrid. Rodríguez ha defendido con vehemencia que el técnico portugués debe ser el elegido para liderar una nueva etapa en el club blanco, destacando que su capacidad de seducción y liderazgo es única en el panorama futbolístico actual.

Durante la tertulia, en la que han participado colaboradores Paul Tenorio, Sergio Fernández, Isra Íñiguez y María Trisac, se ha analizado la evolución del entrenador luso desde su anterior etapa en España. Se ha resaltado que Mourinho es un profesional que antepone el trabajo a la apariencia, diferenciándose de otros perfiles técnicos que buscan constantemente la aprobación de la prensa. Rodríguez ha insistido en que el club necesita a alguien que sepa exprimir al máximo a sus futbolistas, llevándolos al límite de su capacidad física y mental, algo que el portugués demostró con creces durante su estancia previa en el Santiago Bernabéu.

El programa también ha contado con la intervención de Luis Augusto Mónaco desde Brasil, quien ha informado sobre la última convocatoria de la selección brasileña. La noticia ha girado en torno a la ausencia de Joao Pedro y la gran expectación generada por la inclusión de Endrick y Neymar.

Otro de los focos de interés ha sido la posible irrupción de Enrique Riquelme en la escena electoral del Real Madrid. Juanma Rodríguez informaba que esta mañana le aseguraban que "se va a presentar a las elecciones", aunque según avanzaba la tarde él tiene la sensación "de que cada vez lo ve más lejano, creo que él ha descartado esa idea y hay gente que me dice que no llegará a postularse como candidato". El debate ha girado en torno a si Riquelme cuenta con el aval financiero suficiente y un proyecto deportivo sólido para competir contra la gestión de Florentino Pérez. Sergio Fernández ha apuntado que "este tipo de candidaturas suelen funcionar como un social elevator para figuras que buscan notoriedad pública" independientemente de que no gane las elecciones.

Finalmente, el programa ha dedicado un bloque a la figura de Antoine Griezmann tras el homenaje recibido en el Atlético de Madrid como máximo goleador histórico. Miguelez, jefe de deportes de ABC y el resto de tertulianos han reflexionado sobre la ceremonia del perdón que el jugador francés ha tenido que completar con la afición rojiblanca tras su paso por el Barça. Se ha destacado su inteligencia táctica y su capacidad de sacrificio defensivo, cualidades que le han permitido reconquistar el corazón de una hinchada que inicialmente le dio la espalda, consolidándose como una leyenda viva del club colchonero bajo las órdenes de Simeone.

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