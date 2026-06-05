La historia de los seleccionadores de España: de 1934 al éxito reciente

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Límite semifinales

En julio de 2018 Luis Enrique fue presentado como seleccionador nacional y dirigió a España durante la Euro 2020 y el Mundial 2022. En ese último torneo, la selección cayó eliminada en los octavos de final en la tanda de penaltis ante Marruecos. En el caso de la Euro 2020, que tuvo que posponerse debido al Covid-19, España no pasó de semifinales. El equipo perdió en semifinales ante Italia, en un encuentro que se decidió desde los once metros. Antes de ser seleccionador, Luis Enrique defendió los colores de España como futbolista, debutando el 17 de abril de 1991 ante Rumanía.