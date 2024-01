Xavi 'olvida' el caso Negreira y habla del arbitraje en el Bernabéu: "Hay cosas que no me cuadran"

A la UD Almería le duele el polémico arbitraje de este domingo en el Santiago Bernabéu, donde los andaluces han perdido frente al Real Madrid (3-2) después de ir ganando por 0-2... y también escuece de lo lindo en el barcelonismo.

El colegiado principal del Real Madrid-Almería, Hernández Maeso, y el árbitro de VAR, Hernández Hernández, reclamaron su cuota de protagonismo en el coliseo madridista con tres decisiones de lo más controvertidas, todas ellas a favor de los blancos: penalti a favor del Real Madrid por mano de Édgar —tras una posible falta previa de Rudiger—, gol anulado a Arribas —por manotazo previo de Lopy a Bellingham— y gol de Vinícius que sí subió al marcador pese a que en primera instancia había sido anulado —al entender Hernández Maeso que el brasileño había rematado con el brazo—. Todo ello en apenas 15 minutos.

Los jugadores del Almería clamaron contra el arbitraje de Hernández Maeso —"alguien ha decidido que aquí no podemos ganar", dijo al final del partido el defensa Marc Pubill—, mientras que el técnico Gaizka Garitano prefirió no manifestarse por temor a ser sancionado.

Pero ya puede estar tranquilo el antimadridismo porque Xavi Hernández sí habla por él. En la rueda de prensa posterior a la victoria del Barcelona frente al Betis en el Benito Villamarín (2-4), al técnico de Tarrasa le preguntaron por el arbitraje en el Bernabéu y por las acciones del VAR registradas en el Bernabéu, y no se mordió la lengua.

"Me quedo con las palabras de Garitano y con una reflexión que ha hecho Alfredo Relaño (presidente de honor del diario As, que en la Cadena SER dijo que el del Bernabéu "es un partido para la leyenda negra"), muy buen periodista. Me quedo con eso y con las palabras de Garitano, que si hablamos nos sancionan... pero lo ha visto todo el mundo. Ya lo dije en Getafe: va a ser muy difícil ganar esta Liga porque hay cosas muy raras que no me cuadran", apuntó Xavi en rueda de prensa.

❗️ Xavi, sobre el arbitraje al Madrid: "Lo ha visto todo el mundo. Va a ser muy difícil ganar esta Liga. Lo dije en Getafe, que había cosas que no me cuadraban" pic.twitter.com/8Xt1Azu3Qc — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 21, 2024

Resulta curioso que Xavi no tenga reparo alguno en hablar de tres acciones concretas del VAR en un partido -que además se han registrado en un espacio de apenas 15 minutos-, viendo conspiraciones y "cosas raras" que, según él, dificultarían el título de Liga para el Barça, pero no abra la boca sobre el caso Negreira, tras quedar demostrado que el club pagó un total de 7,6 millones de euros al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre los años 1994 y 2018, José María Enríquez Negreira. Lo dicho: cuando menos curioso...

En la otra cara de la moneda está Carlo Ancelotti. El técnico del Real Madrid, con la prudencia por bandera, se ha limitado a decir sobre el asunto Negreira que hay que esperar a las actuaciones judiciales, después de que el caso saliera a la luz a mediados de febrero de 2023, y que confía en el sistema arbitral.