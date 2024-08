Ancelotti detecta el problema del Real Madrid: ¿cuál es la solución?

Carlo Ancelotti fue muy claro este jueves, tras el nuevo tropiezo del Real Madrid al no pasar del empate en el Estadio de Gran Canaria contra la UD Las Palmas (1-1). El italiano reconoce que su equipo tiene un "problema futbolístico" y dice que necesita encontrar una solución con urgencia.

"El juego es lento, no hay mucha movilidad, cuando el balón llega a los delanteros el rival está cerrado, y sin balón nos cuesta ser compactos, en bloque medio dejamos espacios entre líneas, hay mucha distancia... el problema está bastante claro", admitía Carletto en rueda de prensa tras el encuentro ante los insulares, donde los blancos sólo encontraron el gol desde los 11 metros después de que Vinícius Júnior anotara un penalti en la segunda mitad.

Es el segundo tropiezo de los merengues en tres partidos de Liga tras el empate de la primera jornada contra el Mallorca en Son Moix (1-1).

"Nos cuesta buscar la jugada en este momento, tenemos que aguantar y sufrir un poco, el equipo no tiene buen equilibrio, no somos rápidos en la circulación del balón y nos cuesta recuperar la pelota. Es todo, más o menos, lo que nos pasó contra el Mallorca. No he visto mejoría en el equipo y tenemos que buscar una solución rápida", insistía Ancelotti, comparando el choque en Son Moix con la primera parte del Estadio de Gran Canaria.

El técnico italiano buscó cambiar algo en ataque y en el centro del campo, con Brahim Díaz y Luka Modric como titulares anoche en Las Palmas, pero nada le funciona ahora mismo al Real Madrid, que sigue muy atascado y sin poder sacarle rendimiento a un Kylian Mbappé que, de momento, sigue sin saber lo que es marcar en Liga —sí lo hizo en el primer partido oficial de los blancos este curso, en la Supercopa de Europa contra la Atalanta (2-0)—.

Mención especial merece también Vinícius: el 7 blanco firmó una buena Copa América con la selección brasileña, pero sus tres partidos en Liga están dejando más sombras que luces, hasta el punto de ser sustituido en Las Palmas por Endrick.

Pero el gran problema, según reconoce Ancelotti, es la salida de balón. "El juego es lento, no hay mucha movilidad", reconocía el italiano, que tras la marcha de Toni Kroos y ante la ausencia de Jude Bellingham por lesión —tiene para un mes—, trata de buscar soluciones para el centro del campo. Ante el Valladolid probó con Arda Güler y frente a Las Palmas con Modric, pero no parece que de momento consiga dar con la tecla.

Además de la baja del inglés, hay que recordar que Ancelotti tampoco puede contar con Eduardo Camavinga, cuyo regreso está previsto para mediados del próximo mes de octubre, después del segundo parón de selecciones.

¿Qué pasa con Ceballos?

Una de las preguntas que se hacen los aficionados es: ¿por qué no prueba Carletto con Dani Ceballos? El utrerano, de 28 años, ha estado en la rampa de salida hasta pocas horas antes del cierre del mercado de fichajes: ha sonado con fuerza para regresar al Betis siete años después, pero lo cierto es que nunca ha llegado una oferta seria por él. El Madrid pedía al menos 15 millones de euros por su salida, pero no ve satisfechas sus demandas y, salvo sorpresa mayúscula, Ceballos seguirá vistiendo la camiseta blanca, al menos hasta el próximo 31 de diciembre.

El sevillano es un jugador con calidad, con buena visión de juego y salida de balón. Obviamente, no es Toni Kroos —el alemán es sencillamente insustituible—, pero ahora mismo sería lo más parecido a él en la plantilla porque Arda Güler está mucho más cómodo jugando arriba (de mediapunta o en banda) y Luka Modric, a punto de cumplir los 39 años (el próximo 9 de septiembre), no está ya para demasiados trotes...