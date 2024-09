El increíble gesto de deportividad de Aimar Oroz jamás visto antes

Aimar Oroz firmó este pasado fin de semana uno de los mayores actos de deportividad que se recuerdan en el mundo del fútbol en los últimos meses.

El domingo se enfrentaron en El Sadar Osasuna y Celta. Llegaban tocados los rojillos que venían de firmar un partido nefasto en Montilivi ante el Girona (derrota por 4-0). Tres días menos de descanso tuvieron los pupilos de Vicente Moreno y las dudas, con la llegada del nuevo entrenador para sustituir a un Jagoba Arrasate que es una leyenda en Pamplona, estaban instaladas en la capital navarra.

Enfrente llegaba un Celta que fue uno de los equipos más en forma del inicio de temporada. 6 de 9 puntos y con la sensación de oportunidad perdida para hacer pleno en El Madrigal donde se le escapó la victoria en los últimos minutos tras perdonar numerables ocasiones de gol para terminar perdiendo 4-3.

Era un partido importante para Osasuna. Una victoria, antes del parón, calmaría los ánimos. Los rojillos aprovecharon la defensa de auténtica verbena que retrata al Celta -ha encajado 7 goles en los dos partidos disputados fuera de Balaídos- y consiguieron ponerse con 3-1 en el marcador. Era el minuto 86 y el Celta lo seguía intentando. Entonces llegó una jugada que está dando mucho que hablar.

En un balón dividido, Alfon trató de llegar al esférico levantando demasiado la pierna e impactando los tacos de su bota en el rostro de Jesús Areso. Martínez Munuera, el colegiado del encuentro, no lo dudo. Tarjeta roja directa. La afición clamó en la grada, pero un gesto de un jugador de Osasuna que llamó poderosamente la atención. "Arbi, que no lo ha visto. No puedes sacar roja". Le espetó Aimar Oroz a colegiado tras expulsar al jugador salido de la cantera del Albacete.

"Arbi... No lo ve... No puedes sacar roja, tío...". ESTO DE AIMAR OROZ 🤝. #ElDíaDespués pic.twitter.com/vI9YH2beOi — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 2, 2024

El reglamento, que refleja que no tiene que existir intencionalidad para sacar cartulina roja en una acción violenta, dicto sentencia. Oroz, que sabe que la acción de Alfon le puede pasar a él el día de mañana, piensa diferente, y a pesar de la rivalidad y la importancia del duelo, no dudo en manifestarlo en voz alta. Su gesto ha sido aplaudido en Vigo y el mundo del fútbol se rinde al tremendo gesto de deportividad de un jugador que está llamado a ser importante en la próxima década.