El palo de Pedri que deja nuevamente muy retratado a Xavi Hernández

Xavi Hernández, un entrenador que entró en prácticas en el fútbol profesional al F.C. Barcelona -Laporta le dio las llaves del club cuando solo había entrenado en Qatar-, está quedando retratado con muchísima saña en este inicio de temporada. Hansi Flick, con solo dos meses de trabajo, a pesar de las múltiples dificultades tanto por los problemas salariales del conjunto azulgrana -el único fichaje Dani Olmo no pudo debutar al no ser inscrito hasta la tercera jornada- y las múltiples lesiones -Christensen, Araujo, Gavi, Marc Bernal, De Jong, Ansu Fati y el último en caer, Fermín-, ha dado un repaso técnico táctico a su predecesor.

El equipo es mucho más vertical, tiene una circulación de balón a una velocidad mucho mayor, la presión tras perdida está muy trabajada, sin espacios ante bloques bajos es capaz de generar mucho más peligro y defensivamente el equipo es mucho más sólido.

No solo en el terreno de juego ha quedado duramente señalado Xavi, su trabajo en el vestuario y de preparación -su equipo de trabajo estaba repleto de gente que su principal virtud en el mundo del fútbol era su conexión personal con Hernández- también está siendo muy señalado. Muchos son los jugadores que destacan al nuevo entrenador y su manera de trabajar: Lewandowski, Raphinha o Ter Stegen, hombres importantes en el vestuario, han alzado la voz. El último en hacerlo es otra pieza importante: Pedri.

El canario, que vive un momento dulce de forma, no duda en elogiar en una entrevista concedida a ‘Mundo Deportivo’, el trabajo físico y la confianza de Flick. Lanza indirectamente un palo muy serio a Xavi afirmando que ahora el equipo no se cae después del minuto 70 y que se trabaja "mucho más":

Relacionado Nuevo contratiempo serio para un Hansi Flick que deja retratado a Xavi Hernández

"En el club trabajamos muchísimo más que antes. Creo que los preparadores físicos que han entrado nos hacen mucho bien. Trabajamos muy duro y eso en el partido se nota. El equipo no baja después del minuto 70 u 80, sino que mantiene el nivel físico", dice.

La mejora física se ha traducido en una mejora global del juego del equipo y especialmente de Pedri, que lo ayuda a liderar desde su posición. "Me siento así, liberado. Creo que Flick también me lo ha transmitido así, que juegue sin presión, que haga lo que sé hacer y me siento mucho más suelto. Físicamente se nota que estoy mucho mejor para hacer diferentes cosas. Flick es muy bueno dándonos confianza".

Hansi Flick lo ha cambiado todo en el vestuario del Barcelona y los jugadores están encantados con él: "Está claro que las cosas cuando hay que tomárselas en serio se las toma de verdad con todo. Tiene ese punto de sargento, pero también ese trocito de pan cuando habla con los jugadores. Es muy cercano y nos ayuda muchísimo a los jóvenes", explica.

Xavi Herández, una vez más, queda muy mal parado. Flick le está dejando, directamente, a la altura del betún.