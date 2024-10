Los piques de Vinicius en el derbi: las Champions de Koke, una frase lapidaria a Llorente y el cabreo de Rüdiger

En el derbi madrileño que se jugó en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid se vivieron momentos de tensión dentro del terreno de juego. Además del vergonzoso y lamentable comportamiento con los nazis del Frente Atlético y Courtois, dentro del terreno de juego saltaron chispas entre varios jugadores. Un derbi siempre es un partido caliente y Vinicius se las vio contra Koke y Marcos Llorente.

Koke y Vinicius se encararon en una acción del partido. El jugador del Real Madrid cae al suelo en una acción con Le Normand y el capitán del equipo rojiblanco se acercó a recriminarle su caída. Algo le dice, unas palabras que provocan que el brasileño se levante como un resorte.

''Yo dos Champions y tú nada''. Vinicius y Koke. #ElDíaDespués pic.twitter.com/mhV3nnefAA — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 30, 2024

Ahí comienza una conversación subida de tono entre los dos jugadores, que se encaran. Las cámaras de DAZN captan como el brasileño se dirige al capitán del Atlético de Madrid y le recuerda su palmarés: "Tú nada, tú nada, yo dos Champions", le dice y, además, para reafirmarlo le enseña dos dedos de la mano. Por ahí aparece Giménez, que intenta pone paz y alejar al jugador del Real Madrid para que dejen de discutir. Pero Vinicius insiste: "Sí, dos, tú nada". A lo que el rojiblanco responde aplaudiendo irónicamente.

El momento de tensión entre Koke y Vinicius en el derbi 👀#Super8 pic.twitter.com/NBEDtTJFU6 — DAZN España (@DAZN_ES) September 30, 2024

Luego me expulsará a mí", asegura Koke segundos después. Y Vinicius, que se había alejado, se vuelve a acercar, según se observa en las imágenes de Movistar Fútbol, al capitán del Atlético e insiste en su argumento: "Tú has perdido dos, yo he ganado dos. Claro, pierdes porque eres malo. Por eso juego aquí... en el Madrid".

Otra curioso pique sucedió entre Vinicius y Marcos Llorente. Las cámaras de Movista captaron una conversación entre el brasileño y el jugador salido de la cantera del Madrid. Marcos Llorente le recriminó a Vinicius que respondiese al recogepelotas después de una jugada y el extremo dejó KO a Llorente con su respuesta:

La domada que le mete Vinicius a Llórente que es exactamente? pic.twitter.com/ssY2F5NsCW — Peski Parody (@YRPesquera) September 30, 2024

"Él no puede hablar conmigo. Tú hablas para la gente, para que te aplaudan. Habla con él, lamentable. Por eso estás aquí, para jugar. Porque necesitas estar aquí para jugar", contestaba Vinicius ante un Llorente que, insistía, "me da igual" o "me la suda".

Es el colmo que hasta el loco Rudiger tenga que tranquilizar a Vinicius porque quiere ser protagonista en todos los incidentes, ya ni sus compañeros lo soportan...🙄 pic.twitter.com/c1xvx8DwQA — ALEX10 (@ALEX15vs) September 30, 2024

Vinicius también quiso meterse en el jardín de los mecheros, pero Rüdiger, muy cabreado, le alejó de la zona caliente con un empujón.