Fricciones entre los vecinos aledaños al nuevo Bernabéu: se destapa la oposición a la asociación

No es oro todo lo que reluce en las comunidades de vecinos aledaños al Santiago Bernabéu. La unión no es completa, ni mucho menos. Los intereses son varios y no van por los mismos derroteros. Mientras una parte de los vecinos se siente completamente representados por la Asociación Vecinal Perjudicados por el Bernabéu, hay un buen puñado de vecinos que están en contra de las protestas, denuncias y todo lo que tiene que ver con alzar la voz contra el Nuevo Bernabéu.

Uno de los vecinos ha dicho basta. Ni corto ni perezoso ha colgado una pancarta en uno de sus balcones con una frase muy elocuente: "Sí al Bernabéu".

El documento, publicado por la cuenta @Fanaticos_RMCF, muestra la oposición a la oposición de los vecinos molestos con el nuevo templo merengue.

El Madrid quiere un acuerdo amistoso

El Real Madrid, que dejó en ridículo a la asociación vecinal con el tema de la supuesta licencia caducada para organizar eventos deportivos con un comunicado demoledor, quiere alcanzar un acuerdo beneficioso para todas las partes. Llegó incluso a proponer insonorizar las casas de los vecinos afectados por el ruido de los conciertos.

El acuerdo parece una quimera a día de hoy y la guerra sigue su curso. Ahora ya no es del Real Madrid contra la asociación vecinal, han entrado nuevos actores, los vecinos que apoyan las actividades del nuevo Santiago Bernabéu.