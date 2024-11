Piqué desvela lo que le pidieron Lopetegui y Ramos tras el referéndum ilegal de independencia de Cataluña

Gerard Piqué ha concedido una entrevista en TV3 en la que ha hablado sobre su papel en la selección española y como todo cambió tras el 1 de octubre de 2017, fecha en la que se celebró el referéndum ilegal de independencia de Cataluña.

En su primera convocatoria con la selección española tras dicho referéndum, Piqué recuerda las palabras del capitán Sergio Ramos y del entonces seleccionador, Julen Lopetegui: "Voy con la selección española, llego a Madrid, a Las Rozas, y, sorprendentemente, esa noche me cogen el mister y el capitán, que era Sergio Ramos. Me dicen: 'Gerard, debes pedir perdón. Te has posicionado mucho a favor de Cataluña...'.

Hay que recordar que Piqué llegó a Las Rozas recién terminado un partido que se jugó en el Camp Nou entre el Barcelona y la Unión Deportiva Las Palmas que se jugó a puerta cerrada en una decisión que trajo mucha polémica en la Ciudad Condal ya que la corriente social solicitaba que no debía disputarse. Piqué se posicionó públicamente nada más señalar el colegiado el pitido final: "Fue un día muy duro , al final se jugó un partido que creo que no debería haberse jugado, pero es una opinión más personal y el club decidió acabar jugando", declaró el exfutbolista catalán.

Gerard no dudo en señalar a la TV3 como reaccionó a la petición de Sergio Ramos y Julen Lopetegui: "Yo dije: 'Hombre, yo creo que me he posicionado en el derecho a votar y poder decidir. No voy a hacer declaraciones ni a pedir perdón'. Y bueno, Julen me había preparado un papel con lo que tenía que decir y me dijo que debía dar una rueda de prensa".

Gerard Piqué, l'endemà de l'1-O. "Lopetegui i Ramos em van dir 'Gerard has de demanar perdó'".

"Llegué a la habitación, tiré el papel a la papelera y les dije: 'Mirad, si queréis que dé una rueda de prensa la haré, pero a mi manera y diré lo que creo. No voy a pedir perdón, ya os aviso. Hostias, a partir de ahí siempre que iba a la selección era follón, silbidos...", zanja en su relato el polémico exfutbolista y empresario.