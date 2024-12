Los peores fichajes de la historia de La Liga

7 / 11

Aurélien Tchouaméni

El pivote francés presenta una situación muy parecida a la de Frenkie de Jong. En verano de 2022, el Real Madrid pagó al Mónaco 80 millones de euros por Tchouaméni, a quien veían como reemplazo de Casemiro. Cierto es, que no tuvo para nada un mal inicio en el conjunto blanco, no obstante, su bajón de nivel desde la pasada temporada ha sido evidente. De todas formas, lo que más parece preocupar al sector madridista no es el nivel, sino la actitud apática que muestra el francés en los partidos, que hace a más de uno tirarse de los pelos. Todavía es joven y puede levantar ese nivel, no obstante, todo hace imaginar que si llega una oferta interesante, sería más que tenida en cuenta por el Real Madrid.