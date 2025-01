El 11 ideal de la primera vuelta de LaLiga

4 / 20

Sergi Cardona - Lateral izquierdo suplente

El ex jugador de Las Palmas no está ofreciendo un juego tan vistoso como el del año pasado. No obstante, su regularidad y la falta de competencia le han sido suficientes para entrar en este equipo como lateral suplente. Ha jugado absolutamente todos los partidos como titular y con un gol y una asistencia, demuestra que se ha ganado el puesto con creces en el equipo de Marcelino.