LaLiga viaja en el tiempo: así lucen las camisetas más retro de la temporada
La nostalgia se apodera de LaLiga EA Sports con una colección de camisetas que miran directamente al pasado. Los clubes han rescatado momentos icónicos, desde finales históricas hasta décadas doradas, para reinterpretarlos con un diseño actual. Más que simples equipaciones, son homenajes a la identidad, la memoria y la afición de cada equipo, donde cada detalle cuenta una historia que vuelve a cobrar vida sobre el césped.
Deportivo Alavés
Inspirada en la final de la Copa de la UEFA de 2001 en Dortmund frente al Liverpool. Evoca el histórico 4-4 y el carácter valiente del equipo, convirtiendo aquel momento en símbolo de identidad y legado.
Athletic Club
Basada en la equipación de los años 70 (1970-1975), etapa clave con la recuperación del nombre original, la creación de Lezama y la Copa de 1973. Diseño clásico rojiblanco con cuello cerrado.
Atlético de Madrid
Inspirada en sus orígenes (1903), recuperando los colores azul y blanco de sus primeros años y reforzando el vínculo entre historia y presente.
Real Betis
Homenaje a varias décadas del club con elementos de los 60, 70, 80 y 90: rayas clásicas, cuello en pico y escudo bordado histórico.
Elche CF
Inspirada en la temporada 1991-92, recordada por el 4-1 al Hércules y el playoff de ascenso. Recupera la franja alta y el escudo clásico.
Girona FC
Basada en la temporada 1991-92 en Segunda B. Homenaje a la etapa de esfuerzo y fidelidad bajo el lema “Un passat que sempre juga”.
Levante UD
Inspirada en sus orígenes como FC Cabanyal (1907), con banda diagonal negra sobre fondo claro y escudo monocromático.
RCD Mallorca
Recupera una camiseta nunca lanzada inspirada en la línea Total 90 de Nike y en la etapa de principios de los 2000 con Samuel Eto’o.
CA Osasuna
Homenaje al equipo de finales de los 70 y 80 que logró el ascenso a Primera. Incluye escudo grande, cuello en V y tonos rojillos clásicos.
RCD Espanyol
Inspirada en su fundación en 1900, recupera los colores amarillo y negro y detalles históricos como el trébol y referencias retro.
Real Sociedad
Basada en la etapa final del estadio de Atotxa (1913-1993), con cuello polo, franjas clásicas y homenaje al antiguo campo.
Real Oviedo
Inspirada en la camiseta del 91 aniversario (2017), combinando negro y azul como símbolo de identidad y orgullo.
Sevilla FC
Diseño retro con blanco hueso y rojo desaturado, cuello polo y escudo histórico de principios del siglo XX.
Valencia CF
Inspirada en la equipación alternativa de los años 90, con protagonismo del color naranja y estética reinterpretada.
Villarreal CF
Basada en los inicios del siglo XXI, cuando el club se consolidó en Europa. Predomina el azul con detalles clásicos y cuello polo.