Terremoto en el Barcelona: no hay solución para poder inscribir a Dani Olmo y Laporta busca una nueva triquiñuela legal

El Barcelona atraviesa el peor momento de la temporada. Futbolísticamente el equipo se ha venido abajo y en los despachos la situación económica es dantesca. El Fair Play Financiero ahoga a un equipo que ha tenido que pedir al juez la cautelar para poder inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor.

El Barcelona pensaba que tras firmar el acuerdo de patrocinio con Nike, ya contaría con el suficiente Fair Play financiero, pero LaLiga le ha dado calabazas.

La solución, sin tener cash, es recurrir a una treta legal. La misma fórmula que ya ejecutó con Gavi. Hay que recordar que el centrocampista todavía juega gracias a la medida cautelar todavía no resuelta en un proceso judicial que ni siquiera tiene fecha fijada para la vista definitiva. Una triquiñuela made in Laporta que ya hizo un movimiento malabarístico similar con la no inscripción de Christensen.

Una vez solicitada la cautelar, el juez —el mismo que aceptó la cautelar para Gavi— citará a las partes para la exposición de argumentos previos a su pronunciamiento sobre estos dos jugadores. Será el viernes cuando se conozca la decisión final. A espera de ella, el club ya trabaja en alternativas para actuar en caso de recibir la negativa de la autoridad.