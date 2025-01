Tebas asegura que están "en contra" de la inscripción de Dani Olmo

Javier Tebas, presidente de LaLiga, reiteró este lunes que esta sigue "en contra" de la inscripción del centrocampista Dani Olmo como futbolista del F.C. Barcelona y en que sigue trabajando para revocar esta decisión.

"Estamos en contra de su inscripción y estamos haciendo los recursos que nos corresponden y donde pedimos que no siga inscrito. Si nosotros pensábamos que no debía ser inscrito, claro que creemos que tenemos posibilidades de que no siga inscrito", señaló antes de la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), que se celebra este lunes en la capital española.

"En el ámbito del derecho deportivo, cuando uno tiene licencia, como ocurre en este momento con Dani Olmo, no cabe la impugnación del partido; aunque nos puedan dar la razón en los recursos", añadió el dirigente.

El pasado 8 de enero, el Consejo Superior de Deportes (CSD) estimó la medida cautelar urgente solicitada por el Barcelona por sus jugadores Dani Olmo y Pau Víctor con "carácter provisional hasta que se resuelva definitivamente el recurso de alzada".

Esta decisión dejó en suspenso el acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga del 4 de enero y la cancelación de las licencias deportivas de Dani Olmo y de Pau Víctor.

Dos días después, LaLiga anunció su recurso ante la justicia ordinaria.

Actualmente, el futbolista está de baja por una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha.