Míchel contraataca contra Martín Presa: "Lo dije en catalán, lo dije en castellano y lo puedo decir en vallecano..."

Míchel, entrenador del Girona, sorprendió a propios y extraños tras el partido contra el Rayo Vallecano en Vallecas, señalando directamente al presidente del conjunto madrileño, Raúl Martín Presa, al que culpó de las pérdidas de tiempo de los locales, unas órdenes que "vienen de arriba".

Presa contestó a Míchel, leyenda del club vallecano en la salida del estadio: "¿Lo ha dicho en español o en catalán? "Espetó el presidente del Rayo en referencia al intento del entrenador del Rayo por aprender catalán nada más aterrizar en Gerona. Presa se mostró también dolido con Míchel: "Duele porque es una persona que se le ha formado para el Rayo Vallecano. Gracias a nuestra formación, hoy en día es lo gran entrenador que es, del que estamos orgullosísimos".

Pese a admitir que no escuchó la respuesta de Presa, el entrenador del Girona no ha dudado en contestar: "La realidad es que el Rayo mereció ganar. Nací en Vallecas y desde los 13 años estuve en un club que me ha enseñado a ganar y a perder. Los 10 minutos no me gustaron nada, las acciones de Batalla menos. A mi personalmente me dijo que no sabía parar los partidos y por eso lo dije. Como sé que Iñigo no lo hace con gusto por eso dije que venía de arriba", dijo un Míchel que se iba calentando por momentos hasta recordar un caso concreto: "De hecho, el Barça me remonta un 2-1 a favor y me mete un 2-3 en las últimas acciones con Piqué de delantero y me hecha la culpa a mi por no matar el partido".

El de Vallecas sentenció: "Yo quiero que al Rayo le vaya bien y eso lo dije en catalán, en castellano y en vallecano, aunque puede que él no lo entienda porqué lleva muchos años allí y no tiene ese sentimiento de pertenencia. Debería meterse más en Vallecas y saber lo que piensa Vallecas".