Martín Presa responde tajante a Míchel sobre sus declaraciones: "¿Lo ha dicho en catalán o en español?"

El Rayo consiguió remontar en casa frente al Girona con Randy Nteka como héroe del encuentro. El equipo vallecano iba por debajo en el marcador en el 79, pero finalmente terminó llevándose los tres puntos tras dos goles de Nteka en apenas tres minutos.

Los futbolistas del Girona se quejaron de las pérdidas de tiempo del equipo madrileño, especialmente las del guardameta Batalla. El árbitro del partido, Díaz de Mera Escuderos, alargó el partido seis minutos, pero debido a las interrupciones, añadió otros dos más antes de hacer sonar el silbato para dar por finalizado el duelo.

En el post-partido, Míchel se mostró crítico con este tema y señaló a los responsables directos: "Esas pérdidas de tiempo ya sé que no es por parte de Íñigo, es por parte de la directiva, que marca un poco esas situaciones, que es muy feo, porque el Rayo es un equipo que juega con unos valores de la hostia y hay cosas que quedan muy mal", aseguró el técnico del Girona en los micrófonos de DAZN.

Además, el ex del Rayo alabó el estilo del equipo: "Me joroba porque creo que los jugadores y el cuerpo técnico que tienen es la hostia y juegan el fútbol. Hacen las cosas muy bien, presionan muy bien, juegan hacia delante y para mí, para el espectáculo, es un placer ver al Rayo".

Míchel volvió a mostrarse comprensivo con Íñigo Pérez en rueda de prensa y explicó que sabía de donde venían los mandatos "porque a mí también me lo hicieron" cuando dirigía al Rayo. Íñigo confesó que para él tampoco son agradables esas pérdidas de tiempo y que pensaba igual que el entrenador rival: "Estoy de acuerdo con él que este escenario de pararse, de ruido, de un minuto más... no me siento cómodo" y afirmó que "para el entrenador es algo incontrolable".

La reacción de Martín Presa

El presidente de la entidad vallecana, Martín Presa, se enteró de las palabras de Míchel gracias a los periodistas presentes en la salida del estadio. Presa reconoció no haber escuchado nada y respondió de manera contundente: "El entrenador del Girona puede decir lo que quiera decir. Los técnicos son los que marcan las tácticas y el juego", reconociendo que "la directiva mucho tiene con hacer plantillas importantes".

Sin embargo, no se quedó callado y preguntó con ironía: "¿Lo ha dicho en catalán o en español?", con tono de enfado y aumentando aún más la polémica y defendió a Batalla garantizando que no había hecho "nada"ra, solo "tres paradas magníficas".