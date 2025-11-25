Es uno de los jugadores del momento. Su talento deslumbra cada semana. Ha hecho historia con Brasil al anotar cinco goles en sus cinco primeros partidos como titular con la selección. Tiene una zurda de oro. Hablamos de Estêvão Willian, el extremo del Chelsea que con tan solo 18 años ya retumba como pocos en los mentideros futbolísticos.

Este martes Estevao se medirá al que pudo ser su equipo, el F.C. Barcelona. El brasileño era junto a Endrick y Vítor Roque las mayores promesas del fútbol brasileño. Los tres jugaban en Brasil -Endrick y Estevao en el Palmeiras y Vitor Roque en el Atlhletico Paranense-.

El conjunto azulgrana y el Real Madrid libraron una gran batalla por hacerse con los servicios de alguna de las perlas de la canarinha.

El Madrid, con Juni Calafat al frente, tiene muy controlado el mercado en Brasil. Su mano derecha opera en el país sudamericano y es muy complicado que se le escape algún talento emergente. Juni le birló a Vinicius y a Rodrygo al Barcelona con dos maniobras maestras -André Cury los tenía casi atados, sobre todo a Vinicius, pero Juni se metió de por medio y convenció a sus agentes con una oferta superior-.

En esta ocasión, al considerar que los costados ya estaban copados por ambos -Vini por la izquierda y Rodrygo por la derecha- y que cerraban el paso de Estevao -zurdo a pierna cambiada por banda derecha aunque él se siente más cómodo y puede jugar también por dentro como ‘10’ con libertad total de movimientos- decidió lanzarse a por Endrick.

El Barcelona consideró que Estevao podría chocar con Lamine Yamal por lo que descartó su fichaje y fue con todo a por Vitor Roque. Ambos, en su cruenta guerra, dejaron escapar al verdadero talento diferencial, un Estevao que se marchó al Chelsea por 29 millones de libras más otras 22 en variables. Bastante menos de lo que pagó el Madrid por Endrick -61 millones de euros- y algo menos de lo que costó Vitor Roque al F.C. Barcelona -30 millones de euros más 31 en variables-.

¿Cómo juega Estevao?

Estevao, que maravilló con tan solo 16 años en el Mundial Sub 17 donde marcó tres goles y repartió tres asistencias en tan solo cinco partidos, es apodado ‘Messinho’ por su capacidad para conducir el balón cosido a ese guante en el pie izquierdo que tiene, por su enorme velocidad y su gran capacidad de desborde en el uno contra uno -tiene la capacidad de salirte por los dos lados-. Además tiene visión de juego, un gran golpeo de balón y mucho gol. Un jugón lleno de talento que lo tiene todo para convertirse en una estrella Mundial.

Real Madrid, anda que lo vendría bien al equipo merengue para jugar por banda derecha donde esta temporada Xabi Alonso ha probado ya a Brahim, Rodrygo, Güler, Mastantuono incluso por momentos a Camavinga y Bellingham sin dar con la tecla- y Barcelona se tiran de los pelos por no apostar por él. El Chelsea, sin embargo, se llevó al descarte de ambos y ahora sonríe y se relame. Tiene un tesoro descomunal.