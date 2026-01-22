Joan Laporta convoca elecciones

La junta directiva del Barcelona ha acordado este jueves, en una reunión ordinaria, la convocatoria de elecciones para el día 15 de marzo. En menos de dos meses los socios tienen una cita con las urnas. Las votaciones se realizarán en el Camp Nou y coincidirán con el partido frente al Sevilla. El club siempre convoca las elecciones en un día de partido con el fin de lograr la mayor participación.

Laporta aprovecha el título de la Supercopa y el buen momento deportivo general del club para buscar sacar rédito en las urnas con la relección. La otra opción era dejarlo todo para el final de la temporada, en junio, una vez que hubiera concluido el curso.