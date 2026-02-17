Raphinha explota tras la derrota ante el Girona

El FC Barcelona está indignado con los arbitrajes sufridos en las últimas semanas. Se sienten muy perjudicados y levantan la voz. El último en hacerlo ha sido el capitán, Raphinha, quien ha dicho en alto lo que piensa en su cuenta de Instagram.

"Bueno, tenemos muchas cosas que mejorar, pero no solo nosotros. Es muy complicado cuando las normas son diferentes si van a tu favor o en tu contra, pero si tenemos que jugar contra todos, para ganar, no pasa nada… Lo vamos a hacer. Visca el Barça siempre."

Además, la publicación iba acompañada de dos imágenes: en una se veía únicamente a él en blanco y negro, y en la otra, una fotografía del equipo en color, con todos abrazados. Precisamente, a Raphinha se le vio muy enfadado por la acción sobre Koundé en el segundo gol del Girona.

La jugada de la polémica en Montilivi…🔥 ⚽️El Girona celebró el gol de la victoria. ❌El Barcelona reclamó un pisotón de Echeverri a Koundé.pic.twitter.com/rrhyMJ1ByG — Conexión Deportiva (@CDeportivaES) February 16, 2026

El Barcelona perdió ante el Girona al darse validez a un polémico tanto. El pisotón de Echeverri sobre Koundé, que no vio Soto Grado y por el que el VAR no consideró que fuera un fallo claro y manifiesto como para que el trencilla lo evaluara en el monitor, ha dejado muy indignados al plantel, cuerpo técnico y directiva del conjunto azulgrana.