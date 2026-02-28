Joan Laporta, cazado haciendo un corte de mangas

Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona están sacando el lado más desatado de Joan Laporta. El ya expresidente y candidato a las elecciones del próximo 15 de marzo hizo un feo gesto durante el partido entre los culés y el Villarreal en el Camp Nou, que terminó con triunfo local gracias al hat-trick de Lamine Yamal.

Laporta estaba sentado en su asiento de socio del Camp Nou, al no poder estar en el palco que ocupa el presidente interino Rafael Yuste, y se le vio disfrutar de lo lindo con la victoria del equipo y el primer triplete de Lamine como profesional.

😆 El xou de Laporta al Camp Nou: 📸 Botifarra i càntics contra el Madrid ▶️ https://t.co/RlF4bhBBEf pic.twitter.com/N4fjB0e1VY — Esport3 (@esport3) February 28, 2026

En un momento del partido, mientras botaba con el resto de la grada, el dirigente sorprendió a todos con un corte de mangas, que se desconoce a quién iba dirigido. Parece que el gesto de Laporta fue por la explosión de júbilo al celebrar alguno de los tres goles del '10' barcelonista.

No es la primera imagen sorprendente que ha dejado Joan Laporta en esta campaña electoral. El pasado miércoles visitó Mercabarna dentro de su campaña y se dio un baño de masas sobre un toro mecánico. Laporta se subió al vehículo e hizo sonar la bocina al ritmo del cántico "Madridista el que no bote". También cantó el himno del Barcelona, firmó autógrafos y se fotografió con los trabajadores del mercado.