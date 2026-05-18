Palo para España de cara al Mundial. Fermín López, uno de los centrocampistas que más en forma llegaba a este tramo final de temporada. no estará disponible en la cita mundialista.

El centrocampista del Barcelona sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho en el partido de LaLiga ante el Betis de la que tendrá que ser intervenido, según ha anunciado este lunes el club catalán.

Aunque el Barça no ha especificado el tiempo de baja, un fijo en los planes del seleccionador español, Luis de la Fuente, se perderá el próximo Mundial, pues este tipo de lesiones acostumbran a necesitar un mínimo de dos meses de recuperación.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢 El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico. pic.twitter.com/xE3tX96882 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 18, 2026

El futbolista andaluz fue sustituido por Alejandro Balde en la media parte del partido que el conjunto azulgrana ganó frente al cuadro verdiblanco (3-1) en el Spotify Camp Nou en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports.

La baja es muy importante para un Luis de la Fuente que pierde el trabajo y la llegada del centrocampista ex del Linares.