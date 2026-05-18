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LALIGA

¡Fermín se pierde el Mundial!

El centrocampista ex del Linares sufrió la rotura del quinto metatarsiano del pie derecho.

Libertad Digital
El centrocampista ex del Linares sufrió la rotura del quinto metatarsiano del pie derecho.
Cordon Press

Palo para España de cara al Mundial. Fermín López, uno de los centrocampistas que más en forma llegaba a este tramo final de temporada. no estará disponible en la cita mundialista.

El centrocampista del Barcelona sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho en el partido de LaLiga ante el Betis de la que tendrá que ser intervenido, según ha anunciado este lunes el club catalán.

Aunque el Barça no ha especificado el tiempo de baja, un fijo en los planes del seleccionador español, Luis de la Fuente, se perderá el próximo Mundial, pues este tipo de lesiones acostumbran a necesitar un mínimo de dos meses de recuperación.

El futbolista andaluz fue sustituido por Alejandro Balde en la media parte del partido que el conjunto azulgrana ganó frente al cuadro verdiblanco (3-1) en el Spotify Camp Nou en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports.

La baja es muy importante para un Luis de la Fuente que pierde el trabajo y la llegada del centrocampista ex del Linares.

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