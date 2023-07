Guillermo Rojo no para. Acaba de participar en los Mundiales de atletismo paralímpico que se están celebrando en París —como guía de un Gerard Descarrega que recientemente se hizo con la medalla de plata en los 400 metros lisos T11 (para ciegos totales), aunque el tarraconense logró esta presea con José Marvi como guía porque Rojo se lesionó en primera ronda— y enseguida va a poner rumbo a Polonia.

Hasta allí se va a desplazar Rojo, que además es toda una eminencia en el campo de la preparación física de astronautas, para participar en una misión espacial análoga. El madrileño, que ya repasó su carrera en una entrevista a Libertad Digital hace unos años, vuelve a hablar para este medio, desvelando sus planes de futuro más inmediatos: participar en la Misión UCAM Nike II, organizada por el LunAres Research Center —que colabora con la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) y la NASA, entre otras instituciones académicas y empresas privadas relacionadas con el espacio— y que se llevará a cabo en Polonia.

Durante quince días (21 de julio-6 de agosto), Rojo y el resto de tripulantes replicarán en un hangar militar las condiciones de una misión en la Luna simulando el confinamiento, el aislamiento y la limitación de recursos. "No podremos salir, no podremos comunicarnos con nuestras familias, no sabremos si es de día o de noche y estaremos privados de cualquier tipo de noticia", destaca Guillermo Rojo en un vídeo que él mismo ha remitido a Libertad Digital.

Se trata de una serie de "experimentos de tipo biológico, tecnológico, sociológico y psicológico, con el fin de "validar tecnología" de cara al programa Artemisa, el plan de vuelo espacial tripulado que lidera la NASA y que tiene como objetivo volver a explorar la Luna y llevar a "la primera mujer y el próximo hombre", específicamente a la región lunar del polo sur para finales de 2024.

"Va a ser un auténtico reto. Estaremos monitorizados durante las 24 horas del día y será una réplica bastante fiable que nos acercará a lo que es la Luna. Nos puede servir para dar pasos hacia adelante y que el ser humano pueda volver a la Luna con garantías y, tal vez, a otros cuerpos planetarios", apuntó Guillermo Rojo.