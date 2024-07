José Luis González Sanfélix: "El Muay Thai ha sido reconocido como deporte olímpico y tiene cada vez más adeptos"

José Luis González Sanfélix está ante uno de los días más importantes de su carrera. Este joven luchador extremeño (de Mérida, para más señas), campeón de España profesional de Muay Thai (FEKM) en la categoría de -70 kg, disputa este sábado el título internacional TFN del peso superwélter, dentro de la velada Thai Fight Night 6 en el Polideportivo Can Picafort de Santa Margalida (Mallorca).

Sanfélix atiende al programa El Primer Palo de esRadio, con Guillermo Domínguez, horas antes de esa velada que, según dice, reunirá a "los mejores peleadores de Europa", pues habrá luchadores de distintas nacionalidades: españoles, portugueses, ingleses e italianos. "Es un ambiente único, muy chulo. Mallorca está en temporada alta y lo tiene todo. Además, el promotor de la velada, Pedro Torres, ha sido peleador profesional y ha cuidado todos los detalles. Espero poder traerme el cinturón a Mérida", dice.

Cartel de la velada Thai Fight Night 6 en Santa Margalida (Mallorca).

El peleador extremeño dice que el deporte del Muay Thai "tiene cada vez más adeptos y cada vez es más conocido, se está explotando en todos los sitios. Hace unos años fue reconocido como deporte olímpico y está luchando por entrar en los Juegos". "Además, también cuenta con el fenómeno de las MMA (siglas en inglés de artes marciales mixtas) y de Ilia Topuria, que también ayudan a los deportes de contacto en general aunque sea otra disciplina distinta", apunta.

"Ilia Topuria es el gran fenómeno de las MMA", dice Sanfélix, antes de que en El Primer Palo le apuntásemos: "Pero tú tampoco andas descalzo". "Me ban pegado muchas veces allí, pero yo también he pegado, es verdad. Llegaba a Tailandia, a la cuna del Muay Thai, y me pensaba que iba a ser como Karate Kid, llegar y besar el santo, pero la verdad que no. En cualquier caso, estoy muy contento de estar aquí en Mallorca representando a España", dice entre risas el emeritense, que en marzo de 2017 se proclamó campeón del mundo en Bangkok.

Ahora confía en conseguir este título internacional TFN "y culminar una buena semana, aprovechando el tirón del fútbol (en referencia al título de la Eurocopa conseguido por la selección española) y de Carlos Alcaraz (que el pasado domingoconquistó su segundo trofeo en Wimbledon)".

Más allá del auge que está experimentando el Muay Thai, Sanfélix también da la cara por este deporte y por "los valores que transmite". "En las artes marciales reina el respeto y la disciplina; de lo contrario, no consigues nada. De hecho, yo mismo lo primero que he hecho al ver a mi rival portugués es darle la mano", dice.

"¿Que muchas veces la gente se queda con el lenguaje basura que se utiliza en la UFC? Puede ser, pero ese palabrerío forma parte del espectáculo y hay que vender. Topuria tiene que vender, pero es un deportista muy disciplinado y tiene que decir esas cosas de malote; aunque critique a su rival, luego lo respeta al máximo", señala Sanfélix.

Por último, respecto al propio Ilia, asegura que "es un auténtico portento" y lo ve "muy bien". "Tiene todo lo que debe tener: actitud, disciplina, técnica, fuerza... además de un gran equipo. Ha conseguido lo que pocos se esperaba, está en su prime. Tiene margen de mejora con 27 años y mucho que demostrar aún", concluyó.