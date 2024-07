José Luis González Sanfélix se hace con el título de campeón International TFN del peso superwléter de Muay Thai de menos de 70 kilos en la localidad mallorquina de Santa Margarida dónde se celebro la ‘Thai Fight Night 6’.

El polideportivo Can Picafort de Santa Margalida se llenó anoche para ver al campeón español de Muay Thai (FEKM) en la categoría de menos de 70 kilos y para ver a cuatro luchadores, que terminaron siendo tres debido a la indisposición del italiano Clemente Verdicchio, luchar por el título internacional. Tras un el sorteo para decidir los cruces, al luchador emeritense le tocó enfrentarse al portugués Bruno Santos, mientras que el inglés Lewis Jones descansaría para el siguiente combate.

González Sanfélix derrotó a Santos al hacerle dos cuentas en dos asaltos, por lo que el portugués debió haberse enfrentado a Jones al haber perdido. Sin embargo el portugués se negó por la frescura de su oponente que no disputó combate alguno y decidió no luchar contra él. Sin embargo, a Jose Luis González Sanfélix no le importó en absoluto y fue él quién se enfrentó al inglés por el título de campeón International TFN del peso superwélter de menos de 70 kilos.

Nada más comenzar el combate, en el primer asalto, Sanfélix conectó un codazo en el rostro del inglés que cortó al rival. El arbitro de la contienda al ver la sangre decidió parar la pelea por la seguridad del luchador lesionado y se dio por finalizada la pelea, dando como ganador por KO al luchador de Mérida, consiguiendo así su ansiado título de campeón.