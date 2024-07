La oleada de robos en los Juegos Olímpicos que deja en evidencia las mentiras de Macron

La gran pregunta sobre los Juegos Olímpicos: ¿está garantizada la seguridad en París? Está claro que no viendo la oleada de robos antes incluso de la ceremonia inaugural que tendrá lugar el viernes en el Sena. Argentina y Australia ya se han visto afectadas pese a que en su día Emmanuel Macron, presidente de la república francesa, comentaba que la seguridad estaba garantizada.

Visto lo visto con Australia, Macron miente:

🇦🇺 | PARÍS 2024: Se reporta destrozo y robo de uno de los coches de la selección australiana de Ciclismo.

pic.twitter.com/65K76jMkPc — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 24, 2024

"PARÍS 2024: Se reporta destrozo y robo de uno de los coches de la selección australiana de Ciclismo", reza el tuit que denuncia estos hechos. El equipo de BMX australiano ha sido concretamente el afectado.

Esto se suma a lo que le ha pasado a la selección Argentina. Robados en su propia residencia. Así denunciaba Javier Mascherano, técnico de la albiceleste, estos robos:

😡La bronca de Javier Mascherano 👉"Nunca nos dijeron que se estaba revisando una jugada" 👉"Ayer entraron a robar en el entrenamiento. A Almada le robaron relojes y anillos" 👉"Estamos en un Juego Olímpico no en un torneo de barrio. Esto no puede pasar" (📹@TV_Publica ) pic.twitter.com/nUEqrM1aU1 — DEPORTV (@canaldeportv) July 24, 2024

"Ayer irrumpieron en nuestra propiedad y nos robaron. Le robaron las cosas a Almada, que le faltó un reloj, anillos, todo... en un entrenamiento en los Juegos Olímpicos", comentó el técnico.

Macron dijo en su momento que no habría ningún problema de seguridad, algo que es falso a todas luces: "Estamos listos. Habrá un despliegue como nunca antes gracias a 250.000 hombres y mujeres que sacrifican su tiempo familiar para que los franceses se sientan colectivamente orgullosos. Y no solo en la ceremonia de apertura sino toda la temporada olímpica". No está siendo el caso ni mucho menos.