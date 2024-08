El italiano Thomas Ceccon, campeón olímpico de los 100m espalda, ha sido pillado durmiendo en un parque de la Villa Olímpica. La imagen se ha hecho viral rápidamente a través de las redes sociales. De hecho, el vídeo que ha subido otra atleta a las redes ha corrido como la pólvora fuera y dentro de la propia Villa.

Estas son las imágenes del palista de Arabia Saudí Husein Alireza:

La foto di Ceccon che riposa sull'erba, disteso vicino a una panchina, è diventata un caso internazionale. Il nuotatore racconta la sua verità e cosa è successo alle Olimpiadi, criticando le condizioni del Villaggio ai Giochi. pic.twitter.com/tTLfWwLr7f — Fanpage.it (@fanpage) August 5, 2024

"En la Villa Olímpica no hay aire acondicionado, hace mucho calor, la comida es mala. Muchos deportistas se desplazan por eso… no es una coartada, es la pura crónica de lo que quizá no todo el mundo sabe o se ve", comentó el italiano cuando le preguntaron por este hecho.

Antes de esto y tras caer en los 200 metros, el italiano ya había hablado de que le costaba dormir: "Me rendí en la semifinal… un poco cansado. Me cuesta dormir tanto por la noche como por la tarde, entre el ruido y el calor"