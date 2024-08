La final de gimnasia de suelo de los Juegos Olímpicos de París 2024 pasará a la historia por varias imágenes virales. La primera es la reverencia que las atletas estadounidenses, Simone Biles y Jordan Chiles hicieron a la brasileña Rebeca Andarde cuando esta subía al primer cajón del podio al haberse hecho con el oro en la disciplina. La segunda es menos amistosa y es el rostro de impotencia de la gimnasta rumana Ana Bărbosu, al darse cuenta de que había perdido la medalla de bronce mientras celebraba el metal con la bandera de su país en la mano. El motivo fue un cambio inesperado en la puntuación, que hacía que la estadounidense Jordan Chiles finalmente fuera la tercera clasificada y, por tanto, dejaba a la rumana fuera del podio.

En realidad, mientas mostraban los puntos de la competición ya se advertía de que una puntuación estaba bajo estudio de los jueces. Sin embargo, la gimnasta rumana no prestó atención a esa información, ignorando que se trataba de una amenaza directa a su triunfo olímpico. Por ello, al darse cuenta de que quedó por fuera del podio, comenzó a llorar, pues no podía creer lo que había pasado. Pero, ¿Qué sucedió realmente?

Hay que recordar que Chiles había tenido una puntuación de 13,666 mientras que la rumana tenía 13,700. Pero los jueces atendieron una demanda del equipo estadounidense y finalmente le dieron un 13,766 a Chiles que la subió dos puestos, posicionándola tercera en la lista. Cuando la rumana de 18 años se dio cuenta no se lo podía creer y, con rostro de confusión, se despidió del sueño olímpico, con una puntuación de 13,700 que la había situado solo detrás de Simone Biles (14,133) y la brasileña Rebeca Andrade (14,166), ganadora de la medalla de oro.

Ana Barbosu, es una prometedora gimnasta rumana nacida el 20 de julio de 2006, que recientemente ha capturado la atención del mundo con su talento y habilidades en la gimnasia artística. Realmente, desde temprana edad, Barbosu mostró un potencial excepcional, entrenando arduamente y compitiendo en diversos campeonatos juveniles donde ganó numerosas medallas, consolidándose como una de las futuras estrellas de la gimnasia mundial. Por ello, en los Juegos Olímpicos de París 2024 ha logrado destacadas actuaciones en varias disciplinas.

Las críticas no tardaron en llegar y, además de surgir de la federación rumana y de la propia Ana Barbosu, la legendaria gimnasta Nadia Comaneci se mostró indignada por el incómodo momento que vivió la rumana. "No me puedo creer que juguemos de esta manera con la salud mental y las emociones de las deportistas. Protejámoslas", pidió Comaneci al comentar un vídeo en el que se ve a la rumana hondeando la bandera y después llorando desconsoladamente junto a su entrenadora.