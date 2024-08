Es una de las imágenes de los Juegos Olímpicos. Las redes sociales mueven el mundo, es indudable, y si a eso le sumamos que los ojos del mundo están situados en París 2024, cualquier curiosidad es rápidamente viralizada en diferentes plataformas. Eso ha pasado con el curioso salto de pértiga de un atleta francés.

En este caso tenemos que hablar de Anthony Ammirati, saltador de pértiga francés, que no pudo superar su marca personal tras tocar, primero con la pierna y luego con su pene, el listón. El vídeo se hizo viral de inmediato.

Este es el momento:

#Paris2024

El atleta de pértiga francés Anthony Ammirati se hace viral en redes sociales debido a su lamentable participación en los JO. El competidor del país anfitrión no logró pasar la barra de altura debido a que su pene le bloqueó el salto provocando la caída de la barra. pic.twitter.com/DQ0QHRuX56 — Guillermo Silva (@LuisWillys1) August 3, 2024

Tras hacerse famoso y no por un gran salto sino por no superar el listón, ahora le han salido ofertas de trabajo a Ammirati... ¡En el mundo del porno! Según el portal estadounidense TMZ, el presidente de la web porno, CamSoda, Daryn Parker, le ha ofrecido 250.000 euros al galo por hacer un vídeo porno con web cam.

TMZ ha trasladado la opinión de Daryn Parker, para hacer esta oferta: "Si dependiese de mí, te recompensaría por lo que el resto del mundo ya vio en los Juegos Olímpicos... tu talento debajo del cinturón. Como amante de las actividades centradas en la entrepierna, me encantaría poder ofrecerte 250.000 euros por un show de webcam de unos 60 minutos de duración para que pudieses enseñar tus bienes materiales, sin el listón de la pértiga, claro".

¿Aceptará Anthony la oferta? De momento no conocemos la respuesta. "Estaba al 100% físicamente, las condiciones eran buenas y era la primera vez que no tenía estrés en la competición, solo tenía una misión y era interactuar con la audiencia y pasármelo bien", dijo el galo tras la prueba. Quizá no fuese como él quería, pero el público sí ha interactuado con él.