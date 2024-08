Los Olímpicos del desastre: deportistas que hicieron historia por sus fracasos

Los Juegos Olímpicos dejan siempre imágenes que serán recordadas y nombres que permanecerán en la memoria durante años. Algunos tan solo unos momentos. Pero es evidente que no solamente hacen historia los que pulverizan récords o tienen grandes actuaciones en sus disciplinas, ahora con las redes sociales hay muchos más que se hacen virales. También hay algunos que se hacen conocidos por su falta de habilidad o su mala suerte.

Aunque es algo poco habitual, a lo largo de la extensa historia de los Juegos Olímpicos han existido algunos "ceros" notables en diferentes disciplinas y eventos. Estos ceros pueden referirse tanto a la ausencia de medallas ganadas por países específicos en ciertos deportes, como a los casos en que ningún competidor logró completar una prueba o alcanzar un objetivo determinado. Pero también hay ceros de puntuación, por ejemplo, en París 2024 ha sido en la ronda preliminar de la competición femenina de trampolín de 3 metros. La competidora estadounidense Alison Gibson se llevó el único 0, por el momento, de competición.

Pero, ¿qué le pasó a la clavadista estadounidense? Alison GIbson erró en su salto después de que sus pies se estrellaran contra el trampolín cuando estaba recogida en una voltereta. Esto provocó que cayera torpemente al agua y su salto no obtuviera ningún punto al considerarse fallido. Pero la estadounidense no se rindió y terminó sus cuatro inmersiones restantes con toda la compostura, pero aún así terminó última. Ella misma después reconoció: "Me golpeé los talones y los pies contra la tabla. Tengo cortes en los costados. Y luego me hice un buen moratón en el talón derecho, pero estaba decidida a seguir adelante" declaró con los cortes aún en carne viva en ambos pies.

Hay que recordar que la atleta Gibson, estuvo a punto de retirarse tras quedar última en los Juegos de Tokio 2020 en la prueba sincronizada de trampolín de 3 metros. Sin embargo, decidió volver a este deporte para tener un mayor impacto en su segunda participación. Pero ella no ha sido la única en la historia que será recordada por sus malas actuaciones en unos Juegos Olímpicos. ¿Quiénes son los otros peores deportistas en unos Juegos?

En primer lugar está Eric Moussambani quien, bajo el apodo de ´El Anguila´, tiene la marca más lenta de la historia olímpica en realizar 100 metros con 1 minuto 52 segundos. Hay que señalar que este nadador recibió la oferta para representar a Guinea en los JJOO de Sidney y tan solo había aprendido a nadar unos meses antes, y en un río. Por ello, cuando se enfrentó a la piscina de 50 metros se dijo a si mismo: "no puedo hacerlo", tanto que Moussambani, llegó con apuros al otro lado de la piscina, y estuvo a punto de ahogarse.

Luego se encuentra otra guineana, Paula Bolopa, que tiene la peor marca de la historia en 50 metros. La joven Paula Bolopa, también debutó en los Juegos Olímpicos de Sidney, registrando la peor marca de la historia en 50 metros, en la que tardó más de un minuto. No obstante, hay que destacar que era la primera vez que Bolopa nadaba tanta distancia.

Pero no solo los africanos tienen malas puntuaciones en unos Juegos Olímpicos. Porque también está Kim Collins, el ´sprinter´ más lento de la historia. La peor marca en los 100 metros lisos de atletismo la tiene Kim Collins en los mundiales de Atenas en 1997, donde completó la distancia con 21,73 segundos debido a problemas físicos. No obstante, seis años después Collins pudo proclamarse campeón del mundo.

Después está Trevor Misapeka, la Tortuga de Samoa. Hay que señalar que realmente Trevor es lanzador de peso pero tuvo que competir en los 100 metros de atletismo por un error de la federación de Samoa. Con 140 kilos logró completar la distancia en 14,29 segundos durante el Mundial de Atletismo de Canadá (2001). Apodado como la Tortuga de Samoa, Trevor Misapeka será recordado por ser uno de los peores velocistas de la historia.

A continuación se encuentra Svannah Sanitoa, otra samoana que hizo historia en el Mundial de Atletismo de Berlín en 2009, con 95 kilos de peso, la atleta completó los 100 metros en 14,23 segundos. Pero no se queda ahí ya que su compatriota Sogleau Tuvalu obtuvo una marca de 15,66 segundos en los 100 metros lisos en el Mundial de Atletismo de Corea del Sur (2011).

Y, por último pero no menos importante, se podría nombrar a Eddie Edwards, el Águila de Calgary. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Calgary el británico Eddie Edwards participó en el salto de esquí, una prueba inexistente en su país. Este fue el motivo de que su marca sólo fuera de 59 metros y consiguió quedar penúltimo, ya que el último fue descalificado.

Pero, ¿cuáles son los "ceros" más bochornosos?

Uno de los "ceros" más famosos ocurrió en los Juegos Olímpicos de 1932 en Los Ángeles, durante la final del salto con pértiga masculino. En este evento, los tres finalistas, todos de Estados Unidos, no lograron superar la altura mínima establecida de 4,31 metros. Como resultado, no se entregaron medallas de oro, plata ni bronce, y la final terminó sin un ganador.

Otro caso significativo de "cero" ocurrió en los Juegos Olímpicos de Verano de 1976 en Montreal, cuando ningún atleta masculino de la delegación de los Estados Unidos logró ganar una medalla de oro en la gimnasia artística. Este hecho fue especialmente sorprendente dado que Estados Unidos tradicionalmente ha sido una potencia en este deporte.