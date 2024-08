¿Qué fue de Katelyn Ohashi, la gimnasta viral?

Katelyn Ohashi se hizo viral fácilmente ya que sus movimientos tienen algo hipnótico, esa melena rizada al viento y su eterna sonrisa. Pero, por encima de todo tiene que ver su capacidad de transmitir con todo su cuerpo, soltar buenas vibraciones a aquel que la vea. Pero además, quizá la clave de todo es la sonrisa, porque a las cabriolas más o menos uno está acostumbrado, pero las gimnastas que se ven en los Juegos Olímpicos son serias y rigurosas, como si la responsabilidad pesase toneladas.

Hay que recordar que Ohashi se convirtió en un fenómeno mundial en 2019 cuando su rutina de gimnasia artística en el Collegiate Challenge de UCLA se hizo viral. Su ejecución impecable y su energía contagiosa le valieron una puntuación perfecta de 10, algo que impresionó a millones de personas. El motivo fue, además de las piruetas y la sonrisa, que su rutina iba al ritmo de la música de Michael Jackson. Tanto que esta joven estadounidense llegó a ser la mayor promesa de la gimnasia artística de su país, pero crecer en el universo de la competición de élite tuvo su precio. La brutal exigencia y la constante expectativa de tener un peso ideal y un cuerpo perfecto, le resultaba insoportable.

Katelyn Ohashi comenzó a entrenar a los 3 años y a muy corta edad tuvo que operarse de una lesión en el hombro y de una lesión de espalda, además, desarrolló un trastorno alimenticio originado por las presiones de su entorno para mantener un peso específico: "Me dijeron que era vergonzoso lo gorda que estaba. Me comparaban con un pájaro que no podía volar. No podía aceptarme a mí misma. No era feliz", aseguró Katelyn en una reciente entrevista.

Ella misma lo cuenta que, desde bien jovencita, "Se ve primero una niña feliz y después a la que crece y pierde la fe, también el físico. Los fans decían que no era lo suficientemente buena". cuando se lesionó en la espalda, de gravedad, se mostró feliz por ello, pero su familia no se alegró tanto. De hecho, Ohashi cuenta: "Mi madre no se puso muy contenta cuando dejé la gimnasia para ir a la universidad, pero mi entrenadora en UCLA le dijo que mirase lo contenta que estaba".

Pero, ¿De dónde sale el fenómeno Ohashi?

Antes de convertirse en una estrella en la gimnasia universitaria, Ohashi fue una joven promesa en la gimnasia de élite, compitiendo junto a atletas como Simone Biles. No obstante, su carrera en la élite se vio truncada por una serie de lesiones graves y por la presión extrema del ambiente competitivo. Estas experiencias la llevaron a alejarse de la gimnasia de alto nivel, pero encontró en la gimnasia universitaria una segunda oportunidad para disfrutar del deporte sin las cargas que la afectaron en su juventud.

Antes de eso, su carrera comenzó en 2013, cuando triunfó en la America Cup venciendo a su compañera y rival Simone Biles. Tenían 15 años, y ambas parecían anunciar un bonito espectáculo para muchos años, pero para entonces algo no iba bien en la mente de Katelyn. "Estaba en lo alto del mundo. Era invencible. Hasta que dejé de serlo". La obsesión de su entorno por la alimentación y la presión habían destruido su mente. Posteriormente, tan solo dos años después, en 2015, cuando empezaba a ser considerada la mejor gimnasta de su país, se destrozó la espalda. Una grave lesión y dos posteriores en los hombros le hicieron estar fuera de la competición durante dos años, momento en el que los fans dejaron de serlo, y empezaron a compararle con un pájaro que no sabía volar.

Pero, con el boom que vivió en 2019 gracias a su actuación con un tema de Michael Jackson, Ohashi decidió aprovechar su plataforma para abordar temas importantes como la salud mental, la imagen corporal y las presiones que enfrentan los atletas jóvenes. Ohashi ha hablado abiertamente sobre los desafíos que enfrentó en su carrera, incluyendo las críticas a su cuerpo y el impacto negativo de estas en su autoestima. Además ha utilizado su voz para inspirar a otros a encontrar la felicidad y la autoaceptación fuera de los estándares rígidos que a menudo se imponen en el deporte y en la vida.

Fuera del deporte, Ohashi se graduó en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), y después Katelyn ha trabajado como conferenciante motivacional, compartiendo su historia con audiencias de todo el mundo, y ha colaborado con organizaciones que promueven la salud mental y el bienestar de los atletas. Además, ha continuado su pasión por la escritura, publicando ensayos y poemas que reflejan su evolución personal.

Logros deportivos

A pesar de ser una gimnasta de élite lo suficientemente buena como para derrotar a Simone Biles y ganar la Copa Americana de 2013, Katelyn Ohashi nunca compitió a nivel olímpico. El motivo de que Ohashi se alejara de los focos es porque la gimnasia casi le quebró el espíritu. Además, no todo el mundo sueña con competir en los Juegos Olímpicos. Algunas personas sueñan con encontrar el éxito y la realización en otro lugar. Pero, ¿cuáles fueron los logros de Ohashi?