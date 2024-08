Roglic inicia la reconquista en Cazorla: Primoz vence ante un Enric Mas espectacular

El esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora) inició la remontada hacia el maillot rojo con una victoria contundente en la octava etapa de la Vuelta a España disputada entre Úbeda y Cazorla, de 158,7 kilómetros, en la que el líder Ben O'Connor cedió un minuto y Enric Mas, segundo en meta, se subió a la tercera plaza del podio.

En un final explosivo hacia la meta elevada de Cazorla, Roglic tiró de orgullo dejando claro que no quiere que se le escape su cuarta Vuelta. Tras el despiste de Yunquera, que le puso a 4.45 de O'Connor, el esloveno empezó la remontada. Ganó la etapa tras un emocionante duelo con Enric Mas, recortó un minuto y dio la sensación de superioridad para firmar su victoria número 14 en la ronda. Roglic se llevó el premio a la ambición.

Atacó repetidamente en el ascenso final, devoró la fuga donde estaba Oier Lazkano y evitó el triunfo de Enric Mas, a pesar que el español tomó al final la delantera y trató de cerrar el paso en las curvas al esloveno. Pero Roglic se mostró muy hábil, s ele coló al balear y lo remató. Alzó los brazos con un tiempo de 3h.38.34, a una media de 43,6 km/hora.

Le siguió a rueda Mas, ofreciendo su mejor versión, decidido a volver al podio de la Vuelta por cuarta vez en su trayectoria. Mikel Landa fue tercero a 14 segundos, Tibero cuarto, Carlos Rodríguez sexto a 21, y el maillot rojo Ben O'Connor a 45. Contando la bonificación se dejó casi 1 minuto. Los hombres de la general se midieron la víspera del "etapón" que se espera este domingo en Sierra Nevada con el doble ascenso a Hazallanas. Calor y altura serán rivales comunes para todos.

Escapada tardía en la etapa de los olivos Úbeda, localidad Patrimonio de la Humanidad, la segunda ciudad europea con más monumentos por metro cuadro, solo superada por Florencia, lanzó la etapa que iba a tener en el Parque Natural de Cazorla la tercera llegada en alto.

Jornada exámen para probar la solvencia de O'Connor como líder y la reacción del buen puñado de corredores que opositan a derrocar al australiano. Inicio supersónico en la etapa del mar de olivos, más de 70 millones en la provincia de Jaén que marcan el paisaje con sus inabarcables hileras de árboles, son aquellos que "no los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor", que plasmó Miguel Hernández en "Aceituneros".

Desde el banderazo de salida múltiples intentos de fuga. En la primera hora se cubrió la cifra récord de 51 kilómetros. Ningún ataque cuajó hasta que 8 hombres lograron el despegue. Dos españoles en vanguardia, Oier Lazkano e Ion Izagirre, junto a Vergallito, Sam Oomen, Le Berre, Mauro Schmid, Gijs Leemreize y Harold Tejada. Costó 60 km formar la fuga del día. Tejada, colombiano del Astana, era el mejor clasificado en la general, a 7 minutos de O'Connor, por lo tanto, el pelotón no perdió los nervios ante esta aventura que se fraguó antes de afrontar la primera dificultad del día, el Puerto Mirador de Las Palomas (2a, 7,3 al 5,7), coronado por la avanzadilla con 3.20 sobre el pelotón.

La expedición de cabeza no se dejaba reducir a pesar del ritmo que impuso en el pelotón el Israel Premier Tech, buscando la etapa para el canadiense Micahel Woods. A 20 de meta la ventaja era de 2.30 minutos. La fuga contra el pelotón, a falta del ascenso final a Cazorla (1a, 4,8 km al 7,1), último esfuerzo en otra jornada marcada por un calor insoportable, cercano a los 40 grados. No hubo gran entendimiento en la fuga. Hacerse el remolón podía ser la tumba del septeto en fuga. No le gustó esa actitud a Tejada, quien atacó en un repecho a 14 de meta. Tampoco a Lazkano, quien respondió con contundencia. Una apuesta por la etapa. Quedaron delante ambos corredores y el italiano Vergallito. Tres contra todos, tres flojeando, al límite de sus fuerzas, ante un grupo que se seleccionó bajo el impulso de Roglic. Palabras mayores. El esloveno, el ganador de 3 Vueltas tomó la palabra. Atacó a fondo a 3 de meta, llevándose a rueda a Mas, Carapaz, Carlos Rodríguez, y Kuss. Sin embargo, apenas pudo aguantar ese zarpazo Ben O'Connor. Tomó nota Roglic, quien replicó apenas 1 km después con otro zarpazo, con la única respuesta de Enric Mas. Se fueron solos. Nadie puso soldarse a las ruedas del esloveno y del balear, quien iniciaron un duelo mu interesante. En el tramo más empinado aún soltó su carta Mas poniéndose delante de Roglic, cerrándole el paso en las curvas, ganando metros para volver a ganar en la Vuelta, lo que no consigue el líder del Movistar desde 2022. Parecía que llegaba el gran día, pero Roglic se las sabe todas. Insistió buscando los huecos imposibles, y encontró la fórmula acelerando en los últimos 50 metros. Ataque definitivo. Inapelable. Era la victoria 86 de Roglic en su palmarés, muy significativa, pues vino cargada de orgullo, rebeldía, un aviso de que le remontada está en marcha. Y a su lado, ilusión por parte de Enric Mas. Ha vuelto su mejor versión, y el podio no es una quimera.

Ahora llega Sierra Nevada, exámen clave. Este domingo se disputa la novena etapa entre Motril y Granada, de 178,2 km. Una de las etapas claves de la presente edición, con una segunda parte muy exigente que incluye 3 puertos de 1a, El Purche (8,9 kms al 7,6 y máxima del 17) y doble paso por el Alto de Hazallanas (7,1 km al 9,5 y rampas máximas del 20). Los favoritos deben aparecer, y muchos para empezar a limar tiempo en la general.